10 bin bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine alınacak olan 10 bin bekçi alımı daha önce duyurulmuştu. Bekçi olma hayali kuran binlerce aday ise yapılacak olan açıklamayı bekliyor. Adaylar başvuruların açılmasının ardından ön başvuru ve yazılı sınava tabii olacaklar. Burada başarı sağlama ve istenilen şartlarında sağlanması durumunda bekçiliğe kabul edilecekler. Peki, 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Jandarma PA bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine yapılacak olan bekçi alımı ile ilgili heyecanı bekleyiş devam ediyor. Bekçi alımı ile ilgili son duyurular EGM ve PA adresinde yer alıyor.

Peki, bekçi alımı başvuruları yayınlandı mı? İşte detaylar;