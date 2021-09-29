Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gözler EGM’ye çevrildi: 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Jandarma PA bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?
Giriş Tarihi: 29.9.2021 11:47

Gözler EGM’ye çevrildi: 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Jandarma PA bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

Gözler EGM’ye çevrildi: 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Jandarma PA bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından daha önce duyurulan 10 bin bekçi alımı ile ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Bekçi olmak isteyen binlerce vatandaş, bekçi alımı ne zaman yapılacak, 2021 Jandarma PA bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartları neler sorularına yanıt arıyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yapılacak olan bekçi alımında adaylar hem ön başvuru hem de yazılı sınava tabi olacaklar. Peki, bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Jandarma PA bekçi alımı başvuruşları başladı mı, şartları neler? İşte detaylar;

10 bin bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine alınacak olan 10 bin bekçi alımı daha önce duyurulmuştu. Bekçi olma hayali kuran binlerce aday ise yapılacak olan açıklamayı bekliyor. Adaylar başvuruların açılmasının ardından ön başvuru ve yazılı sınava tabii olacaklar. Burada başarı sağlama ve istenilen şartlarında sağlanması durumunda bekçiliğe kabul edilecekler. Peki, 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Jandarma PA bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine yapılacak olan bekçi alımı ile ilgili heyecanı bekleyiş devam ediyor. Bekçi alımı ile ilgili son duyurular EGM ve PA adresinde yer alıyor.

Peki, bekçi alımı başvuruları yayınlandı mı? İşte detaylar;

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı ile ilgili son duyurular EGM ve PA adresinde yer alıyor. Henüz bekçi alımı başvurularına ilişkin tarih bilgisi gelmedi. Kulislerde dolaşan bilgiye göre bekçi alımı ilanının Ekim ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

2021 bekçi alımında şartlar henüz açıklanmadı ancak daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı.

Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tarihler belli olduğunda sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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Gözler EGM’ye çevrildi: 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Jandarma PA bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?
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