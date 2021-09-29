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Giriş Tarihi: 30.9.2021 06:59

İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta gelir? 30 Eylül AYEDAŞBEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta gelir? 30 Eylül AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

30 Eylül elektrik kesintileri son dakika olarak AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden duyuruldu. Avrupa ve Anadolu Yakası’nın çeşitli ilçelerinde kesinti yaşayan megakentliler, İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta gelir diye araştırıyor. Bugün çeşitli ilçelerde kısa ve uzun süreli elektrik kesintileri meydana gelecek. İşte güncel kesintileri sorgulamak için 30 Eylül AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

Güncel kesintiler listesi ve arıza sorgulama ekranı ile yaşanan ve yaşanacak olan kesintiler AYEDAŞ ve BEDAŞ internet siteleri üzerinden duyuruluyor. Evinde elektrik kesintisi yaşayan pek çok kişi, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta gelir sorusuyla son durumu araştırıyor. Arıza ve onarım amaçlı yaşanan kesintiler için 30 Eylül AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı haberimizde!

30 EYLÜL AYEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

ATAŞEHİR

09:30 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ERCÜMENT BATANAY

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: HALK

KADIKÖY

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: AHMET CEVDETPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: MELİHA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BAĞDAT

ÜSKÜDAR

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: İCADİYE BAĞLARBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: KUŞBAKIŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: CEMİL MERİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: İMAM GALİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: MARUF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: SÜBYECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: ARZU AYAKTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: İCADİYE BAĞLARBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: MUHTAR MEHMET ÖZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: TEMAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: KUZGUNCUK DERESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: KUŞBAKIŞI

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ACIBADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: GÜNAL

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

30 EYLÜL BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BAĞCILAR

NO: 7484324

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2398., İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 30/09/2021 09:00:00 - 30/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7484327

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah CAMİ YOLU sk bölgelerinde 30/09/2021 14:00:00 - 30/09/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 7488618

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10., 12., 14., 140., 16., 17., 18., 19., 21., 23., 24., 26., 27., 28., 29., 30., 34., 36., 46., 48., 50., 52., 54., 56., 58., 60., 62., 64., 66., 68., 70., 72., 74., 8., 88., BARBAROS, BARIŞ, FATİH SULTAN MEHMET, GÖÇMEN, LİMAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MOHAÇ, OSMAN GAZİ, SELANİK, ÖZAL sk bölgelerinde 30/09/2021 09:30:00 - 30/09/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

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İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta gelir? 30 Eylül AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!
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