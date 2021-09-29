İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta gelir? 30 Eylül AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

Güncel kesintiler listesi ve arıza sorgulama ekranı ile yaşanan ve yaşanacak olan kesintiler AYEDAŞ ve BEDAŞ internet siteleri üzerinden duyuruluyor. Evinde elektrik kesintisi yaşayan pek çok kişi, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta gelir sorusuyla son durumu araştırıyor. Arıza ve onarım amaçlı yaşanan kesintiler için 30 Eylül AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı haberimizde!

30 EYLÜL AYEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

ATAŞEHİR

09:30 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ERCÜMENT BATANAY

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: HALK