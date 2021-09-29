Juventus Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverlerin dikkatini oluşturuyor. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en dikkat çeken maçı olan Juventus Chelsea maçı gruptaki liderlik durumunu da belirleyecek. İki takımda ilk maçlarını kazanmayı başarırken, son şampiyon Chelsea ligde aldığı mağlubiyetin ardından Şampiyonlar Ligi'nde taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, Juventus Chelsea maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar;