Juventus Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverlerin dikkatini oluşturuyor. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en dikkat çeken maçı olan Juventus Chelsea maçı gruptaki liderlik durumunu da belirleyecek. İki takımda ilk maçlarını kazanmayı başarırken, son şampiyon Chelsea ligde aldığı mağlubiyetin ardından Şampiyonlar Ligi'nde taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, Juventus Chelsea maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar;
1-0'lık Manchester City mağlubiyetiyle 13 maçlık yenilmezlik serisini noktalayan Chelsea'de Kante ve James sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Ev sahibi Juventus'ta ise Arthur, Jorge, Morata ve Dybala sakatlar arasında bulunuyor.
İki takım arasında oynanan son 4 maçta ise 1 kez Chelsea kazanmış 1 mücadele Juventus'un üstünlüğü ile sona ermiş 2 maç da beraberlikle sonuçlanmıştı.
Exxen Dijital Yayın Platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek olan Şampiyonlar Ligi müsabakası 29 Eylül 2021 Çarşamba günü oynanacak. Allianz Stadium'daki müsabaka saat 22:00'de başlayacak.