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Giriş Tarihi: 29.9.2021 16:10

Juventus Chelsea maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta?

Juventus Chelsea maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan bugün oynanacak olan maçlarla devam edecek. Gecenin en dikkat çeken müsabakası ise H Grubu’nda Juventus ile Chelsea arasında oynanacak. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Chelsea, İtalyan devi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Juventus Chelsea maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. Gelen bilgiye göre Juventus Chelsea maçının yayın kanalı, saati ve tarihi belli oldu. Peki, Juventus Chelsea maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar;

Juventus Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverlerin dikkatini oluşturuyor. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en dikkat çeken maçı olan Juventus Chelsea maçı gruptaki liderlik durumunu da belirleyecek. İki takımda ilk maçlarını kazanmayı başarırken, son şampiyon Chelsea ligde aldığı mağlubiyetin ardından Şampiyonlar Ligi'nde taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, Juventus Chelsea maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar;

1-0'lık Manchester City mağlubiyetiyle 13 maçlık yenilmezlik serisini noktalayan Chelsea'de Kante ve James sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Ev sahibi Juventus'ta ise Arthur, Jorge, Morata ve Dybala sakatlar arasında bulunuyor.

İki takım arasında oynanan son 4 maçta ise 1 kez Chelsea kazanmış 1 mücadele Juventus'un üstünlüğü ile sona ermiş 2 maç da beraberlikle sonuçlanmıştı.

JUVENTUS CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Exxen Dijital Yayın Platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek olan Şampiyonlar Ligi müsabakası 29 Eylül 2021 Çarşamba günü oynanacak. Allianz Stadium'daki müsabaka saat 22:00'de başlayacak.

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Juventus Chelsea maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta?
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