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Giriş Tarihi: 29.9.2021 13:02

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? Kuruluş Osman bu akşam yayınlanacak mı?

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? Kuruluş Osman bu akşam yayınlanacak mı?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni sezona da bomba gibi gelmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Burak Özçivit’in yer aldığı yapım Eylül ayının sonlarına gelmemiz ile beraber milyonlarca izleyeninin yeniden gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün Kuruluş Osman 3. yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman 3. sezon tarihi belli oldu mu? İşte Kuruluş Osman 3. sezon başlama tarihi

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu sorusu izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Yeni sezonda da nefesleri kesmeye hazırlanan dizinin, tanıtım fragmanı geçtiğimiz gün yayınlandı. Her hafta Çarşamba günü yayınlanan Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oluyor. Peki, Kuruluş Osman bu akşam yayınlanacak mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? İşte detaylar;

KURULUŞ OSMAN 3. SEZON TANITIMI

Düşmanları, Osman Bey'e karşı ittifak kurmak için harekete geçiyor. Ancak son sözü Osman Bey söylüyor: "Kurtuluş, adalet sancağını açan Osman Bey'dedir." İşte yeni sezonun heyecanlandıran tanıtımı!

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

ATV ekranlarında 29 Eylül Çarşamba akşamı 20:00'de Venom: Zehirli Öfke filmi ekrana gelecek.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ATV'nin sevilen tarihi dizilerinden Kuruluş Osman yeni sezon ve yeni bölüm fragmanı izleyicilerin gündem konusu halini aldı. Kuruluş Osman dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Tarih açıklandıktan sonra haberimizde olacak.

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Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? Kuruluş Osman bu akşam yayınlanacak mı?
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