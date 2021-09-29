Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? Kuruluş Osman bu akşam yayınlanacak mı?

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu sorusu izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Yeni sezonda da nefesleri kesmeye hazırlanan dizinin, tanıtım fragmanı geçtiğimiz gün yayınlandı. Her hafta Çarşamba günü yayınlanan Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oluyor. Peki, Kuruluş Osman bu akşam yayınlanacak mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? İşte detaylar;