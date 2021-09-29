SON DAKİKA

KYK burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Her yıl yüz binlerce öğrenciyi geri ödeme olmaksızın KYK bursu verilirken geri ödemeli olmak koşuluyla KYK öğrenim kredisi sağlanıyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber KYK burs başvuruları başladı mı, başvuru işlemleri nasıl yapılır sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

2021-2022 KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK, KİMLER ALABİLİR?

KYK burs başvuruları ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığından açıklama yapılacak. Her yıl olduğu gibi, bu sene de KYK burs başvurusu e-Devlet üzerinden yapılacak. Haberimizin devamında yer alan şartları taşıyan adaylar, KYK burs başvurusu işlemlerini e-Devlet ile tamamlayabilir. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler alabilir, şartları neler ve başvuru nasıl yapılır?

İşte, 2021-2022 KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu hakkında son gelişmeler