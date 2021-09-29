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Giriş Tarihi: 29.9.2021 17:47 Son Güncelleme: 29.9.2021 18:03

Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Galatasaray'a karşı temkinli! "Kazanmak istiyorsak..."

AA
Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Galatasaray’a karşı temkinli! Kazanmak istiyorsak...

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci haftasında yarın Galatasaray’ı konuk edecek Fransa temsilcisi Marsilya'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli, rakiplerinin sağlam bir ekip olduğunu, kazanmak için çok hızlı oynamaları gerektiğini belirtti. Zorlu mücadele, yarın akşam saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın oynanacağı Orange Veledrom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Sampaoli, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Lens karşısında 3-2 yenildikleri maçın analizini, yoğun tempo nedeniyle yapma zamanı bulamadıklarını söyledi.

Sampaoli, ligde bu maçta ilk kez zorlandıklarını aktararak şunları söyledi:

"Galatasaray gördüğüm kadarıyla topsuz iyi oynuyor ve baskı kurarak oyun geliştiren bir ekip. Bizim alışık olmadığımız bir şekilde futbol oynuyor. Bu bakımdan hafta başında bu konuda oyuncularla birçok çalışma yaptık. Galatasaray sağlam ve güzel ekip. Maçı kazanmak istiyorsak Galatasaray'a karşı çok hızlı oynamamız gerekiyor."

Takımda futbolcularda yorgunluk olduğuna yönelik eleştirilere Sampaoli, "Yorgunluk bahane olmamalı. Bizim için en zoru, kaybetmemiz. Bu maçı kaybettiğimizde futbolcuların zihinlerinde soru işaretleri olur. Benim görevim soru işaretlerini zihinlerden kaldırmak ve takımı önümüzdeki maçlara hazırlamak." cevabını verdi.

Sampaoli, yarınki Galatasaray karşılaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu kaydederek, "Bu turnuvada bir sonraki maçlarımız Lazio ile olacak. Lazio'yu etkilememiz için yarınki maçtan 3 puanla ayrılmak zorundayız. Bu bakımdan bizim için hayati maç." diye konuştu.

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Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Galatasaray'a karşı temkinli! "Kazanmak istiyorsak..."
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