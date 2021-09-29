Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Galatasaray'a karşı temkinli! "Kazanmak istiyorsak..."

Sampaoli, ligde bu maçta ilk kez zorlandıklarını aktararak şunları söyledi:

"Galatasaray gördüğüm kadarıyla topsuz iyi oynuyor ve baskı kurarak oyun geliştiren bir ekip. Bizim alışık olmadığımız bir şekilde futbol oynuyor. Bu bakımdan hafta başında bu konuda oyuncularla birçok çalışma yaptık. Galatasaray sağlam ve güzel ekip. Maçı kazanmak istiyorsak Galatasaray'a karşı çok hızlı oynamamız gerekiyor."