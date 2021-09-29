UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki ilk maçında Lazio'yu 1-0 yenen Galatasaray, yarın Fransa'da Marsilya'ya konuk olacak. Grubun ikinci maçını da kazanmak ve büyük avantaj yakalamak isteyen Galatasaray'da hedef 3 puan.
Grubun iddialı takımlarından Marsilya ise ilk maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabera kaldı. Marsilya'nın yıldız oyuncusu Cengiz Ünder ve teknik direktör Sampaoli basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Marsilya'nın yıldızı Cengiz Ünder'den Fatih Terim itirafı! "Yeri bende çok ayrı" | Video
CENGİZ ÜNDER'DEN FATİH TERİM İTİRAFI
Fatih Terim ile ilgili soruyu cevaplayan Cengiz Ünder şunları söyledi: "Fatih Terim'in yeri bende çok başka. Bana genç yaşta Milli takımda görev verdi. Beni takıma ilk çağıran hocadır."
"GALATASARAY MAÇINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"
Cengiz Ünder: "Son dönemlerde verdiğim en doğru karar Marsilya'da olmak. G.Saray maçını dört gözle bekliyorum. Çok iyi hazırlandım. Sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım"
Cengiz Ünder: "Biz Galatasaray maçına çok iyi hazırlandık. Ligde son maçta kaybettik ama bu maç başka bir ligin maçı. Her zaman çekişmeli geçer Avrupa Kupası maçları."
CENGİZ ÜNDER'DEN MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI
Milli Takım ile ilgili sorular gelince Cengiz Ünder: "Bu konularda bir şey söylemek istemiyorum. Yarınki maç için buradayız. Sadece hayırlısı olsun diyebilirim."