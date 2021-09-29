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Giriş Tarihi: 29.9.2021 15:21 Son Güncelleme: 29.9.2021 15:37

Marsilya'nın yıldızı Cengiz Ünder'den Fatih Terim itirafı! 'Yeri bende çok ayrı...'

Marsilya’nın yıldızı Cengiz Ünder’den Fatih Terim itirafı! ’Yeri bende çok ayrı...’

UEFA Avrupa Ligi'nde grubun ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray, Fransa ekibi Marsilya'ya konuk olacak. Marsilya'da forma giyen Milli futbolcumuz Cengiz Ünder ve teknik direktör Sampaoli basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cengiz Ünder, Fatih Terim'den bahsederek Cengiz Ünder: "Fatih Terim'in yeri bende çok ayrı... Bana genç yaşta Milli takımda görev verdi." açıklamasını yaptı. İşte Cengiz Ünder'in Galatasaray ve Milli takımla ilgili açıklamaları...

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki ilk maçında Lazio'yu 1-0 yenen Galatasaray, yarın Fransa'da Marsilya'ya konuk olacak. Grubun ikinci maçını da kazanmak ve büyük avantaj yakalamak isteyen Galatasaray'da hedef 3 puan.

Grubun iddialı takımlarından Marsilya ise ilk maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabera kaldı. Marsilya'nın yıldız oyuncusu Cengiz Ünder ve teknik direktör Sampaoli basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Marsilya'nın yıldızı Cengiz Ünder'den Fatih Terim itirafı! "Yeri bende çok ayrı" | Video

CENGİZ ÜNDER'DEN FATİH TERİM İTİRAFI

Fatih Terim ile ilgili soruyu cevaplayan Cengiz Ünder şunları söyledi: "Fatih Terim'in yeri bende çok başka. Bana genç yaşta Milli takımda görev verdi. Beni takıma ilk çağıran hocadır."

"GALATASARAY MAÇINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Cengiz Ünder: "Son dönemlerde verdiğim en doğru karar Marsilya'da olmak. G.Saray maçını dört gözle bekliyorum. Çok iyi hazırlandım. Sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Cengiz Ünder: "Biz Galatasaray maçına çok iyi hazırlandık. Ligde son maçta kaybettik ama bu maç başka bir ligin maçı. Her zaman çekişmeli geçer Avrupa Kupası maçları."

CENGİZ ÜNDER'DEN MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

Milli Takım ile ilgili sorular gelince Cengiz Ünder: "Bu konularda bir şey söylemek istemiyorum. Yarınki maç için buradayız. Sadece hayırlısı olsun diyebilirim."

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Marsilya'nın yıldızı Cengiz Ünder'den Fatih Terim itirafı! 'Yeri bende çok ayrı...'
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