Mbaye Diagne’den paylaşım açıklaması! Kulüple veya hocayla ilgili...

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Galatasaray, yarın Marsilya'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Senegalli golcü Mbaye Diagne, basın toplatısında açıklamalarda bulundu.
Diagne, "3 forvetiz ve hepimizin üzerine düşen görevler var, bunu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Son kararı hocamız veriyor. Marsilya maçını kazanmaya geldik, umarım kazanarak ayrılacağız. Daha önce de destek gördük ve alışık olduğumuz bir durum. Avrupa Ligi'nde de Türkiye'de de destek gördük. Yarınki maça hazırız, tam konsantreyiz ve yenmek için hazırız" dedi.
"KÜLÜPLE VEYA HOCAYLA İLGİLİ BİR DURUM DEĞİLDİ"
Forma şansı bulamadığında sosyal medyada tepkiler gösterdiğinin hatırlatılması üzerine Senegalli golcü, "Bu külüple veya hocayla bir durum değildi. Sosyal medyadaki paylaştığım şeyler. Futbolcular da insan ve duygusal tarafları var. Bazen duygusal taraftarlarını kontrol edemeyip reaksiyon gösteriyorlar. Hocamızla veya kulüple ilgili bir şey değildi" yanıtını verdi.
Marsilya takımıyla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine de Mbaye Diagne, "Marsilya'nın büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Ancak biz burada işimizi yapmaya ve kazanmaya geldik" yanıtını vermekle yetindi.
"ARAMIZDA BABA-OĞUL İLİŞKİSİ VAR"
"Hocayla ilişkin nasıl?" sorusu üzerine de golcü oyuncu, "Hocamızla iyi bir ilişkimiz var. Antrenman öncesinde ve sonrasında sık sık şakalaşıyoruz. Ben de hocamız da İtalyanca konuşuyoruz. Antrenmanlar sonrası aramızda İtalyanca konuşuyoruz. Aramızda baba-oğul ilişkisi var" ifadelerini kullandı.
NE DEMİŞTİ?
Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlıyoruz, senin oğlun. Sorun değil. Bu bir şeyi değiştirmiyor. Allah her şeyi görüyor. Ancak kimsenin beni küçük görmesine, beni istediğinde kullanmasına izin vermem. Saygı duymalısınız. Eğer iyi kalpliyseniz Allah her zaman sizinle olur" ifadelerini kullanmıştı.