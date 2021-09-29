Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mbaye Diagne'den paylaşım açıklaması! Kulüple veya hocayla ilgili...
Giriş Tarihi: 29.9.2021 19:48 Son Güncelleme: 29.9.2021 20:14

Mbaye Diagne'den paylaşım açıklaması! Kulüple veya hocayla ilgili...

Mbaye Diagne’den paylaşım açıklaması! Kulüple veya hocayla ilgili...

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Galatasaray, yarın Marsilya'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesi basın toplantısında konuşan Senegalli golcü Mbaye Diagne, sosyal medyada yaptığı paylaşımlara açıklık getirdi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Galatasaray, yarın Marsilya'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Senegalli golcü Mbaye Diagne, basın toplatısında açıklamalarda bulundu.

Diagne, "3 forvetiz ve hepimizin üzerine düşen görevler var, bunu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Son kararı hocamız veriyor. Marsilya maçını kazanmaya geldik, umarım kazanarak ayrılacağız. Daha önce de destek gördük ve alışık olduğumuz bir durum. Avrupa Ligi'nde de Türkiye'de de destek gördük. Yarınki maça hazırız, tam konsantreyiz ve yenmek için hazırız" dedi.

"KÜLÜPLE VEYA HOCAYLA İLGİLİ BİR DURUM DEĞİLDİ"

Forma şansı bulamadığında sosyal medyada tepkiler gösterdiğinin hatırlatılması üzerine Senegalli golcü, "Bu külüple veya hocayla bir durum değildi. Sosyal medyadaki paylaştığım şeyler. Futbolcular da insan ve duygusal tarafları var. Bazen duygusal taraftarlarını kontrol edemeyip reaksiyon gösteriyorlar. Hocamızla veya kulüple ilgili bir şey değildi" yanıtını verdi.

Marsilya takımıyla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine de Mbaye Diagne, "Marsilya'nın büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Ancak biz burada işimizi yapmaya ve kazanmaya geldik" yanıtını vermekle yetindi.

"ARAMIZDA BABA-OĞUL İLİŞKİSİ VAR"

"Hocayla ilişkin nasıl?" sorusu üzerine de golcü oyuncu, "Hocamızla iyi bir ilişkimiz var. Antrenman öncesinde ve sonrasında sık sık şakalaşıyoruz. Ben de hocamız da İtalyanca konuşuyoruz. Antrenmanlar sonrası aramızda İtalyanca konuşuyoruz. Aramızda baba-oğul ilişkisi var" ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ?

Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlıyoruz, senin oğlun. Sorun değil. Bu bir şeyi değiştirmiyor. Allah her şeyi görüyor. Ancak kimsenin beni küçük görmesine, beni istediğinde kullanmasına izin vermem. Saygı duymalısınız. Eğer iyi kalpliyseniz Allah her zaman sizinle olur" ifadelerini kullanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçen Aziz Sancar'ın ilk sorusu bakın ne oldu
Son dakika: Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdü! Milan-Atletico Madrid maçında şok görüntü
İŞKUR en az 5 bin TL maaşlı ilkokul mezunu KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor: Ortaokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları
Cristiano Ronaldo kariyer planını belirledi! Futbolu bıraktıktan sonra sürpriz karar…
Son dakika: Beşiktaş maçı sonrası usta yorumcudan dikkat çeken sözler! 'Kedinin fareyle oynadığı gibi...'
SON DAKİKA | Okullar kapanacak mı ve yüz yüze eğitim Ekim ayında bitecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son noktayı koydu!
Son Dakika Masterchef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?
Son dakika haberi: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü yüz yüze eğitim için kritik rakamı paylaştı! Yüzde 92'nin üzerine çıktı
Hazal Kaya itiraflarıyla gündem oldu! ‘Şeker hastasıyım ama…’
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Her ilde devreye alınacak: İşte yeni düzenlemenin detayları...
ARKADAŞINA GÖNDER
Mbaye Diagne'den paylaşım açıklaması! Kulüple veya hocayla ilgili...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA