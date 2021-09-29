Mbaye Diagne’den paylaşım açıklaması! Kulüple veya hocayla ilgili...

"ARAMIZDA BABA-OĞUL İLİŞKİSİ VAR"

"Hocayla ilişkin nasıl?" sorusu üzerine de golcü oyuncu, "Hocamızla iyi bir ilişkimiz var. Antrenman öncesinde ve sonrasında sık sık şakalaşıyoruz. Ben de hocamız da İtalyanca konuşuyoruz. Antrenmanlar sonrası aramızda İtalyanca konuşuyoruz. Aramızda baba-oğul ilişkisi var" ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ?

Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlıyoruz, senin oğlun. Sorun değil. Bu bir şeyi değiştirmiyor. Allah her şeyi görüyor. Ancak kimsenin beni küçük görmesine, beni istediğinde kullanmasına izin vermem. Saygı duymalısınız. Eğer iyi kalpliyseniz Allah her zaman sizinle olur" ifadelerini kullanmıştı.