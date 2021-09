Pereira’nın adaleti zirveyi getirdi

SORU: Haftanın bir analizini yaparsak, hangi takım ön plana çıkar. F.Bahçe 'nin kahramanı Pereira mı? G.Saray 'da Terim mutsuz mu? Beşiktaş 'ta neden bu kadar çok sakatlık var? Trabzonspor ise hep zirveyi pas geçiyor, sizce sorun ne?F.Bahçe Teknik Direktörü, öğrencilerine "Her oyuncu benim için değerlidir" mesajını veriyor ve kazanmaya devam ediyor.Pereira şampiyonluktan geçen yolun gol yememek olduğunun farkında. Öne geçtiği maçlarda F.Bahçe'den puan almak zor olacak.Sezon başı krizinden çabuk ve en az kayıpla çıkan takım oldu Fenerbahçe . Hatay maçı gerçek bir sınavdı ve başarı ile geçtiler.Hem çok iyi defans yaparak hem de hızlı hücumlarda attığının iki katı tehlike yaratarak. Pereira şampiyonluktan geçen yolun gol yememek olduğunun farkında. Üçlü savunmasını, bu kez "beşli" oynattı, Gustavo 'yu da ekledi. Çok da doğru yaptı. Öne geçtiği maçlarda F.Bahçe'den puan almak bu yapı ile zor.Pereira'nın Fenerbahçe'si oyun anlayışı ve kazanma alışkanlığıyla ışık saçıyor.Genç Muhammed de oynuyor, yıldız Mesut da kulübede oturabiliyor. Pereira'nın forma adaleti tüm futbolcuları hazır tutuyor. Pereira, "Kimsenin yeri garanti değildir. Her oyuncu benim için değerlidir" mesajını veriyor ve F.Bahçe kazanmaya devam ediyor.F.Bahçe'nin Hatay gibi başarılı sonuçlar alan bir ekip karşısında oynadığı oyun önemsenmeli.Yani oyun disiplini ön planda ve mücadele gücü yüksek oyunculara 11'de şans vermekte.Fenerbahçe Hatay maçında karşısında istediği gibi oynayan bir rakip bulunca 3 puanı kazandı.Bu maçta Pereira şunu düşünmeli; Frankfurt risk alarak oynadı, F.Bahçe çok pozisyon buldu. Hatayspor da Frankfurt gibi hücum oynadı. Başakşehir 10 kişiyle alan savunması yaptı, F.Bahçe hiç pozisyon bulamadı.Pereira'nın buna mutlaka çözüm üretmesi lazım.Fenerbahçe'de ikinci baharını yaşayan Vitor Pereira, 10 resmi maçta 7 galibiyet elde ederken 2 beraberlik ve sadece 1 yenilgi yaşadı. Portekizli, 2.30 puan ortalaması tutturdu.Genç oyunculara yapılan yatırımın hemen verimli hale gelmesi beklenmez. Ama Fatih hocanın da artık bir oyun, düzen bulması gerekiyor.Maç alan futbolcunuz olmadığında, performansa dayalı sistem de işe yaramaz hale geliyor.G.Saray, her ne kadar Göztepe maçında 2-1'lik galibiyet alsa da görünen o ki ortaya koyduğu oyun, istikrarlı bir yapının oluşmasına yeterli değil.Bir de pozisyon üretmede yeterlilikleri hiç yok.Galatasaray'da sistemin tam oturması için Marcao'nun geri dönmesi şart.Luyindama ve Alpaslan'la savunmada sıkıntı oluştu. Cicaldau, Berkan ve Taylan geriden oyun başlatmak için savunmaya mecbur geliyorlar. Marcao oyunu geriden etkili başlattığı için Galatasaray önde rakibe daha doğru ve etkili baskı yapabiliyor. Marcao, Galatasaray'ın oyun sisteminin şifresidir. Marcao döner, sistem de oyuncular da Terim de rahatlar.G.Saray, Fatih Terim başta olmak üzere kimsenin düşünmediği şekilde 4 maçta 10 puan kaybetti.G.Saray, tempolu oynuyor ama hücum girişimlerinde bir olgunluk yaşayamıyor.Trabzonspor, iyi futbol oynuyor. Konya maçında 10 kişi kalmasa maçı kazanırdı. Alanya maçında da çok denediler ama unutmamak lazım ki Bülent Korkmaz'lı Alanya, içinde G.Saray deplasman galibiyeti de olmak üzere 3'te 3'le geldi.Trabzonspor iyi yoldadır, Avrupa'da da oynamayacağı için ligin en önemli favorilerinden biri.Trabzonspor'un defanstaki çatlakları devam ediyor. Abdullah hoca ikinci sarıya isyan ediyor ama 11 kişiyken de duvara çarpıp dönüyorlardı.Ancak Alanyaspor gibi dokuz kişi kapanan rakipleri açmak için zorlanacaklar. Kasımpaşa'yı da mucize bir şutla aşmışlardı. İstikrarlı olarak hep aynı oyunu oynayan tek takım Trabzonspor. Fakat yerli rotasyonunda hep sorun olacak.Ligin henüz başındayız. Bu köprünün altından daha çok sular akar. Her hafta liderlik el değiştirebilir. Önemli olan yarıştan kopmamak.Avcı kurduğu ideal on biri eksildiğinde yerini dolduracak oyuncuya sahip olamamanın sıkıntısını yaşıyor.Trabzonspor'un 10 kişi ile mücadele etmek zorunda kaldığı iki maç ve kaybedilen 4 puan…Alanyaspor maçında ilk 45 dakikada ortaya konan oyunun nedenleri, niçinleri irdelenmelidir. Çünkü şampiyonluk hedefse istenilen performansı göstermediğiniz maçta bile mutlak size gerekli puanları almak zorunluluğu vardır.Sakatlıkların birçok sebepleri var. Özellikle darbeye bağlı değil diğer sakatlıklar için yoğun maç trafiğine göre antrenman yapmama, zemin gibi nedenler sayılabilir.Bu kadar sakat dünyada benzeri görülmemiş bir olay. Bana göre futbolcular kendilerine bakmıyorlar.Beşiktaş'taki sakatlıkların birçoğunun arka adale olması dikkat çekici. Bu nedenle antrenmandaki yüklemeler tartışılır hale gelir. Sergen Yalçın aksini söylese de benzer şikâyetler durumun öyle olmadığını gösteriyor.Beşiktaş'ın oyun planının da ekstra performanslara ihtiyacı var. Bu isimler olmadığında her maçta zorlanacaklardır.Beşiktaş'ın bu kadar sakatlık yaşaması tez konusu olur. Sakatlıkların 4 nedeni olabilir..Her oyuncu aynı antrenmanı kaldıramaz.Futbolcu yeterli derecede kendine bakmıyor ve dinlenmiyor.Vodafone'un kumla karışık zemini sakatlığa davetiye çıkarıyor.Oyuncular ayakkabı seçiminde hata yapıyor. En doğrusu Sergen Yalçın, sağlık ekibiyle birlikte sakat oyuncularla görüşüp "Hata nerede?" diye sormalıdır.