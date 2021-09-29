Pereira’nın adaleti zirveyi getirdi

SORU: Haftanın bir analizini yaparsak, hangi takım ön plana çıkar. F.Bahçe'nin kahramanı Pereira mı? G.Saray'da Terim mutsuz mu? Beşiktaş'ta neden bu kadar çok sakatlık var? Trabzonspor ise hep zirveyi pas geçiyor, sizce sorun ne?
LEVENT TÜZEMEN
F.Bahçe Teknik Direktörü, öğrencilerine "Her oyuncu benim için değerlidir" mesajını veriyor ve kazanmaya devam ediyor.
GÜRCAN BİLGİÇ
Pereira şampiyonluktan geçen yolun gol yememek olduğunun farkında. Öne geçtiği maçlarda F.Bahçe'den puan almak zor olacak.
GÜRCAN BİLGİÇ: Sezon başı krizinden çabuk ve en az kayıpla çıkan takım oldu Fenerbahçe. Hatay maçı gerçek bir sınavdı ve başarı ile geçtiler. Belki topun kontrolürakipteydi ama oyuna Fenerbahçehükmetti. Hem çok iyi defans yaparak hem de hızlı hücumlarda attığının iki katı tehlike yaratarak. Pereira şampiyonluktan geçen yolun gol yememek olduğunun farkında. Üçlü savunmasını, bu kez "beşli" oynattı, Gustavo'yu da ekledi. Çok da doğru yaptı. Öne geçtiği maçlarda F.Bahçe'den puan almak bu yapı ile zor.
LEVENT TÜZEMEN: Pereira'nın Fenerbahçe'si oyun anlayışı ve kazanma alışkanlığıyla ışık saçıyor. Portekizli, sistemindenvazgeçmediği gibi takımdaşöhret ayrımı yapmıyor. Genç Muhammed de oynuyor, yıldız Mesut da kulübede oturabiliyor. Pereira'nın forma adaleti tüm futbolcuları hazır tutuyor. Pereira, "Kimsenin yeri garanti değildir. Her oyuncu benim için değerlidir" mesajını veriyor ve F.Bahçe kazanmaya devam ediyor.
İSKENDER GÜNEN: F.Bahçe'nin Hatay gibi başarılı sonuçlar alan bir ekip karşısında oynadığı oyun önemsenmeli. Pereirasezon başından beri bir oyun sisteminioturtmaya çalışıyor. Yani oyun disiplini ön planda ve mücadele gücü yüksek oyunculara 11'de şans vermekte. Hatayspormaçında çıkardığı 11herhalde büyük kesimtarafından sürprizolarak görüldü!
ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe Hatay maçında karşısında istediği gibi oynayan bir rakip bulunca 3 puanı kazandı. Aslındamaç 2-1bitti amaen az 4-5gollü bitebilirdi. Bu maçta Pereira şunu düşünmeli; Frankfurt risk alarak oynadı, F.Bahçe çok pozisyon buldu. Hatayspor da Frankfurt gibi hücum oynadı. Başakşehir 10 kişiyle alan savunması yaptı, F.Bahçe hiç pozisyon bulamadı. Demekki F.Bahçe iyi yerleşimli, alan daraltansavunmalara karşı set oyunundayetersiz kalıyor. Pereira'nın buna mutlaka çözüm üretmesi lazım.
10 MAÇTA 7 GALİBİYET
Fenerbahçe'de ikinci baharını yaşayan Vitor Pereira, 10 resmi maçta 7 galibiyet elde ederken 2 beraberlik ve sadece 1 yenilgi yaşadı. Portekizli, 2.30 puan ortalaması tutturdu.
MARCAO SİSTEMİN ŞİFRESİ
GÜRCAN BİLGİÇ: Genç oyunculara yapılan yatırımın hemen verimli hale gelmesi beklenmez. Ama Fatih hocanın da artık bir oyun, düzen bulması gerekiyor. Sadeceoyuncu üstünden bir takımeleştirilmemeli. Maç alan futbolcunuz olmadığında, performansa dayalı sistem de işe yaramaz hale geliyor.
İSKENDER GÜNEN: G.Saray, her ne kadar Göztepe maçında 2-1'lik galibiyet alsa da görünen o ki ortaya koyduğu oyun, istikrarlı bir yapının oluşmasına yeterli değil. İrfan Can'ın büyükhatası kaynaklı birinci gol ve ikincigol ise bireysel becerilerle oluştuama oyunu genel olarak düşündüğümüzdesavunmasındaki bireyselhatalar devam etmekte. Bir de pozisyon üretmede yeterlilikleri hiç yok.
LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray'da sistemin tam oturması için Marcao'nun geri dönmesi şart. Lazio maçındaMarcao-Nelsson ikilisiuyumlarıyla göz kamaştırmıştı. Luyindama ve Alpaslan'la savunmada sıkıntı oluştu. Cicaldau, Berkan ve Taylan geriden oyun başlatmak için savunmaya mecbur geliyorlar. Marcao oyunu geriden etkili başlattığı için Galatasaray önde rakibe daha doğru ve etkili baskı yapabiliyor. Marcao, Galatasaray'ın oyun sisteminin şifresidir. Marcao döner, sistem de oyuncular da Terim de rahatlar.
ÖMER ÜRÜNDÜL: G.Saray, Fatih Terim başta olmak üzere kimsenin düşünmediği şekilde 4 maçta 10 puan kaybetti. Amabu kötü dönemeçte rakiplerinin dekaybettiği puanlarla iş tekrar dengelendi. G.Saray, tempolu oynuyor ama hücum girişimlerinde bir olgunluk yaşayamıyor. İlerleyendönemdeG.Saray'ındaha iyi olacağınıtahminediyorum.
TRABZONSPOR'UN KULÜBESİ YETERSİZ
ÖMER ÜRÜNDÜL: Trabzonspor, iyi futbol oynuyor. Konya maçında 10 kişi kalmasa maçı kazanırdı. Alanya maçında da çok denediler ama unutmamak lazım ki Bülent Korkmaz'lı Alanya, içinde G.Saray deplasman galibiyeti de olmak üzere 3'te 3'le geldi. Bu yüzden sonucu normal karşılamak gerekir. Trabzonspor iyi yoldadır, Avrupa'da da oynamayacağı için ligin en önemli favorilerinden biri.
GÜRCAN BİLGİÇ: Trabzonspor'un defanstaki çatlakları devam ediyor. Abdullah hoca ikinci sarıya isyan ediyor ama 11 kişiyken de duvara çarpıp dönüyorlardı. Baskılı oynamak, hükmetmekartık bu takımın karakteri. Ancak Alanyaspor gibi dokuz kişi kapanan rakipleri açmak için zorlanacaklar. Kasımpaşa'yı da mucize bir şutla aşmışlardı. İstikrarlı olarak hep aynı oyunu oynayan tek takım Trabzonspor. Fakat yerli rotasyonunda hep sorun olacak.
LEVENT TÜZEMEN: Ligin henüz başındayız. Bu köprünün altından daha çok sular akar. Her hafta liderlik el değiştirebilir. Önemli olan yarıştan kopmamak. 4 büyük takım arasında Trabzonspor,rakipleri Avrupa'da da mücadeleederkenhaftada birmaç oynamafırsatınıtepiyor vekolay puanlarkaybediyor. Avcı kurduğu ideal on biri eksildiğinde yerini dolduracak oyuncuya sahip olamamanın sıkıntısını yaşıyor. Trabzon kulübesininyeterli olduğunu düşünmüyorum.
İSKENDER GÜNEN: Trabzonspor'un 10 kişi ile mücadele etmek zorunda kaldığı iki maç ve kaybedilen 4 puan… 10 kişi kaldıktansonra ise takımın ortaya koyduğutempo, coşku, kazanma azmiyarınlar adına ümit vermekte. Alanyaspor maçında ilk 45 dakikada ortaya konan oyunun nedenleri, niçinleri irdelenmelidir. Çünkü şampiyonluk hedefse istenilen performansı göstermediğiniz maçta bile mutlak size gerekli puanları almak zorunluluğu vardır.
YALÇIN HATAYI SORGULAMALI
İSKENDER GÜNEN: Sakatlıkların birçok sebepleri var. Özellikle darbeye bağlı değil diğer sakatlıklar için yoğun maç trafiğine göre antrenman yapmama, zemin gibi nedenler sayılabilir. Beşiktaş içinMilli Takım arası bir kurtuluş olacaktır.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Bu kadar sakat dünyada benzeri görülmemiş bir olay. Bana göre futbolcular kendilerine bakmıyorlar. Eğer Beşiktaş hiç öneleme oynamadan Dortmund maçındansonra bu sakatlıkları verdiyse,buna şanssızlık diyemeyiz.
GÜRCAN BİLGİÇ: Beşiktaş'taki sakatlıkların birçoğunun arka adale olması dikkat çekici. Bu nedenle antrenmandaki yüklemeler tartışılır hale gelir. Sergen Yalçın aksini söylese de benzer şikâyetler durumun öyle olmadığını gösteriyor. Yanlış bir plan izlenmiş, doğru analizleryapılmamış. Beşiktaş'ın oyun planının da ekstra performanslara ihtiyacı var. Bu isimler olmadığında her maçta zorlanacaklardır.
LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş'ın bu kadar sakatlık yaşaması tez konusu olur. Sakatlıkların 4 nedeni olabilir.. 1-Her oyuncu aynı antrenmanı kaldıramaz. 2-Futbolcu yeterli derecede kendine bakmıyor ve dinlenmiyor. 3-Vodafone'un kumla karışık zemini sakatlığa davetiye çıkarıyor. 4- Oyuncular ayakkabı seçiminde hata yapıyor. En doğrusu Sergen Yalçın, sağlık ekibiyle birlikte sakat oyuncularla görüşüp "Hata nerede?" diye sormalıdır.