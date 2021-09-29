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Giriş Tarihi: 29.9.2021

Pereira’nın adaleti zirveyi getirdi

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Pereira’nın adaleti zirveyi getirdi
SORU: Haftanın bir analizini yaparsak, hangi takım ön plana çıkar. F.Bahçe'nin kahramanı Pereira mı? G.Saray'da Terim mutsuz mu? Beşiktaş'ta neden bu kadar çok sakatlık var? Trabzonspor ise hep zirveyi pas geçiyor, sizce sorun ne?

LEVENT TÜZEMEN
F.Bahçe Teknik Direktörü, öğrencilerine "Her oyuncu benim için değerlidir" mesajını veriyor ve kazanmaya devam ediyor.

GÜRCAN BİLGİÇ
Pereira şampiyonluktan geçen yolun gol yememek olduğunun farkında. Öne geçtiği maçlarda F.Bahçe'den puan almak zor olacak.

GÜRCAN BİLGİÇ: Sezon başı krizinden çabuk ve en az kayıpla çıkan takım oldu Fenerbahçe. Hatay maçı gerçek bir sınavdı ve başarı ile geçtiler. Belki topun kontrolü rakipteydi ama oyuna Fenerbahçe hükmetti. Hem çok iyi defans yaparak hem de hızlı hücumlarda attığının iki katı tehlike yaratarak. Pereira şampiyonluktan geçen yolun gol yememek olduğunun farkında. Üçlü savunmasını, bu kez "beşli" oynattı, Gustavo'yu da ekledi. Çok da doğru yaptı. Öne geçtiği maçlarda F.Bahçe'den puan almak bu yapı ile zor.

LEVENT TÜZEMEN: Pereira'nın Fenerbahçe'si oyun anlayışı ve kazanma alışkanlığıyla ışık saçıyor. Portekizli, sisteminden vazgeçmediği gibi takımda şöhret ayrımı yapmıyor. Genç Muhammed de oynuyor, yıldız Mesut da kulübede oturabiliyor. Pereira'nın forma adaleti tüm futbolcuları hazır tutuyor. Pereira, "Kimsenin yeri garanti değildir. Her oyuncu benim için değerlidir" mesajını veriyor ve F.Bahçe kazanmaya devam ediyor.

İSKENDER GÜNEN: F.Bahçe'nin Hatay gibi başarılı sonuçlar alan bir ekip karşısında oynadığı oyun önemsenmeli. Pereira sezon başından beri bir oyun sistemini oturtmaya çalışıyor. Yani oyun disiplini ön planda ve mücadele gücü yüksek oyunculara 11'de şans vermekte. Hatayspor maçında çıkardığı 11 herhalde büyük kesim tarafından sürpriz olarak görüldü!

ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe Hatay maçında karşısında istediği gibi oynayan bir rakip bulunca 3 puanı kazandı. Aslında maç 2-1 bitti ama en az 4-5 gollü bitebilirdi. Bu maçta Pereira şunu düşünmeli; Frankfurt risk alarak oynadı, F.Bahçe çok pozisyon buldu. Hatayspor da Frankfurt gibi hücum oynadı. Başakşehir 10 kişiyle alan savunması yaptı, F.Bahçe hiç pozisyon bulamadı. Demek ki F.Bahçe iyi yerleşimli, alan daraltan savunmalara karşı set oyununda yetersiz kalıyor. Pereira'nın buna mutlaka çözüm üretmesi lazım.

10 MAÇTA 7 GALİBİYET

Fenerbahçe'de ikinci baharını yaşayan Vitor Pereira, 10 resmi maçta 7 galibiyet elde ederken 2 beraberlik ve sadece 1 yenilgi yaşadı. Portekizli, 2.30 puan ortalaması tutturdu.

MARCAO SİSTEMİN ŞİFRESİ

GÜRCAN BİLGİÇ: Genç oyunculara yapılan yatırımın hemen verimli hale gelmesi beklenmez. Ama Fatih hocanın da artık bir oyun, düzen bulması gerekiyor. Sadece oyuncu üstünden bir takım eleştirilmemeli. Maç alan futbolcunuz olmadığında, performansa dayalı sistem de işe yaramaz hale geliyor.

İSKENDER GÜNEN: G.Saray, her ne kadar Göztepe maçında 2-1'lik galibiyet alsa da görünen o ki ortaya koyduğu oyun, istikrarlı bir yapının oluşmasına yeterli değil. İrfan Can'ın büyük hatası kaynaklı birinci gol ve ikinci gol ise bireysel becerilerle oluştu ama oyunu genel olarak düşündüğümüzde savunmasındaki bireysel hatalar devam etmekte. Bir de pozisyon üretmede yeterlilikleri hiç yok.

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray'da sistemin tam oturması için Marcao'nun geri dönmesi şart. Lazio maçında Marcao-Nelsson ikilisi uyumlarıyla göz kamaştırmıştı. Luyindama ve Alpaslan'la savunmada sıkıntı oluştu. Cicaldau, Berkan ve Taylan geriden oyun başlatmak için savunmaya mecbur geliyorlar. Marcao oyunu geriden etkili başlattığı için Galatasaray önde rakibe daha doğru ve etkili baskı yapabiliyor. Marcao, Galatasaray'ın oyun sisteminin şifresidir. Marcao döner, sistem de oyuncular da Terim de rahatlar.

ÖMER ÜRÜNDÜL: G.Saray, Fatih Terim başta olmak üzere kimsenin düşünmediği şekilde 4 maçta 10 puan kaybetti. Ama bu kötü dönemeçte rakiplerinin de kaybettiği puanlarla iş tekrar dengelendi. G.Saray, tempolu oynuyor ama hücum girişimlerinde bir olgunluk yaşayamıyor. İlerleyen dönemde G.Saray'ın daha iyi olacağını tahmin ediyorum.

TRABZONSPOR'UN KULÜBESİ YETERSİZ

ÖMER ÜRÜNDÜL: Trabzonspor, iyi futbol oynuyor. Konya maçında 10 kişi kalmasa maçı kazanırdı. Alanya maçında da çok denediler ama unutmamak lazım ki Bülent Korkmaz'lı Alanya, içinde G.Saray deplasman galibiyeti de olmak üzere 3'te 3'le geldi. Bu yüzden sonucu normal karşılamak gerekir. Trabzonspor iyi yoldadır, Avrupa'da da oynamayacağı için ligin en önemli favorilerinden biri.

GÜRCAN BİLGİÇ: Trabzonspor'un defanstaki çatlakları devam ediyor. Abdullah hoca ikinci sarıya isyan ediyor ama 11 kişiyken de duvara çarpıp dönüyorlardı. Baskılı oynamak, hükmetmek artık bu takımın karakteri. Ancak Alanyaspor gibi dokuz kişi kapanan rakipleri açmak için zorlanacaklar. Kasımpaşa'yı da mucize bir şutla aşmışlardı. İstikrarlı olarak hep aynı oyunu oynayan tek takım Trabzonspor. Fakat yerli rotasyonunda hep sorun olacak.

LEVENT TÜZEMEN: Ligin henüz başındayız. Bu köprünün altından daha çok sular akar. Her hafta liderlik el değiştirebilir. Önemli olan yarıştan kopmamak. 4 büyük takım arasında Trabzonspor, rakipleri Avrupa'da da mücadele ederken haftada bir maç oynama fırsatını tepiyor ve kolay puanlar kaybediyor. Avcı kurduğu ideal on biri eksildiğinde yerini dolduracak oyuncuya sahip olamamanın sıkıntısını yaşıyor. Trabzon kulübesinin yeterli olduğunu düşünmüyorum.

İSKENDER GÜNEN: Trabzonspor'un 10 kişi ile mücadele etmek zorunda kaldığı iki maç ve kaybedilen 4 puan… 10 kişi kaldıktan sonra ise takımın ortaya koyduğu tempo, coşku, kazanma azmi yarınlar adına ümit vermekte. Alanyaspor maçında ilk 45 dakikada ortaya konan oyunun nedenleri, niçinleri irdelenmelidir. Çünkü şampiyonluk hedefse istenilen performansı göstermediğiniz maçta bile mutlak size gerekli puanları almak zorunluluğu vardır.

YALÇIN HATAYI SORGULAMALI

İSKENDER GÜNEN: Sakatlıkların birçok sebepleri var. Özellikle darbeye bağlı değil diğer sakatlıklar için yoğun maç trafiğine göre antrenman yapmama, zemin gibi nedenler sayılabilir. Beşiktaş için Milli Takım arası bir kurtuluş olacaktır.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Bu kadar sakat dünyada benzeri görülmemiş bir olay. Bana göre futbolcular kendilerine bakmıyorlar. Eğer Beşiktaş hiç ön eleme oynamadan Dortmund maçından sonra bu sakatlıkları verdiyse, buna şanssızlık diyemeyiz.

GÜRCAN BİLGİÇ: Beşiktaş'taki sakatlıkların birçoğunun arka adale olması dikkat çekici. Bu nedenle antrenmandaki yüklemeler tartışılır hale gelir. Sergen Yalçın aksini söylese de benzer şikâyetler durumun öyle olmadığını gösteriyor. Yanlış bir plan izlenmiş, doğru analizler yapılmamış. Beşiktaş'ın oyun planının da ekstra performanslara ihtiyacı var. Bu isimler olmadığında her maçta zorlanacaklardır.

LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş'ın bu kadar sakatlık yaşaması tez konusu olur. Sakatlıkların 4 nedeni olabilir.. 1-Her oyuncu aynı antrenmanı kaldıramaz. 2-Futbolcu yeterli derecede kendine bakmıyor ve dinlenmiyor. 3-Vodafone'un kumla karışık zemini sakatlığa davetiye çıkarıyor. 4- Oyuncular ayakkabı seçiminde hata yapıyor. En doğrusu Sergen Yalçın, sağlık ekibiyle birlikte sakat oyuncularla görüşüp "Hata nerede?" diye sormalıdır.

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Pereira’nın adaleti zirveyi getirdi
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