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Giriş Tarihi: 29.9.2021 21:56 Son Güncelleme: 29.9.2021 22:08

Ronaldo ve Messi tartışmalarına bir yenisi daha eklendi! “Mohamed Salah kadar…"

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Ronaldo ve Messi tartışmalarına bir yenisi daha eklendi! “Mohamed Salah kadar…

Son dakika haberi… Bu sezon Liverpool formasıyla oldukça iyi bir başlangıç yapan Mısırlı yıldız Mohamed Salah, sezonun henüz başında olmasına rağmen 8 gole ulaşmayı başardı. Uzun yıllardır Premier Lig’de forma giyen Salah, birçokları tarafından Ronaldo ve Messi ile karşılaştırılıyordu. Eski Liverpool ve Galatasaraylı futbolcu Dean Saunders, Salah’ın Ronaldo ve Messi’den daha iyi olduğunu söyledi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Dünya futbolunun hiç şüphesiz en büyük iki yıldızı Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, futbolun son 20 yılında en çok karşılaştırılan ikili olarak karşımıza çıkıyor. Bu sezon yaz transfer döneminde iki büyük yıldız da kariyerlerine yeni takımlarında devam etti.

3 yıllık Juventus kariyerini sona erdiren Portekizli yıldız Ronaldo, efsanesi olduğu Manchester United'a geri döndü.

Barcelona ile özdeşleşmiş ve kariyerinin başından beri İspanyol devinin formasını giyen Lionel Messi, ani bir kararla PSG'ye transfer oldu.

Yeni takımlarından birbirleriyle karşılaştırılmaya devam eden yıldızlar için eski Liverpool ve Galatasaraylı futbolcu Dean Saunders, dikkat çeken sözlerde bulundu.

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin dünyanın en iyileri arasında yer aldığını belirten Saunders, bu sezon ikisinin de Mohamed Salah kadar olamadıklarını söyledi.

Talk Sport'a açıklamalarda bulunan Saunders, "Ronaldo ve Messi durdurulamaz görünüyor. Ancak şu anda Salah kadar iyi değiller. Salah sağ kanatta oynuyor ve 8 maçta 8 gol attı." diye konuştu.

Salah'ın her hafta gol atabilecek bir kapasiteye sahip olduğunu söyleyen Saunders, "Şu anda ondan daha iyi kim var?" dedi.

Bu sezon Manchester United ile rüya gibi bir başlangıç yapan Cristiano Ronaldo, 4 gol birden atmayı başardı.

Eleştirilerin odağındaki isim Lionel Messi ise Paris Saint-Germain ile ilk golünü Manchester City'e karşı attı.

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Ronaldo ve Messi tartışmalarına bir yenisi daha eklendi! “Mohamed Salah kadar…"
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