Ronaldo ve Messi tartışmalarına bir yenisi daha eklendi! “Mohamed Salah kadar…"

Son dakika… Dünya futbolunun hiç şüphesiz en büyük iki yıldızı Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, futbolun son 20 yılında en çok karşılaştırılan ikili olarak karşımıza çıkıyor. Bu sezon yaz transfer döneminde iki büyük yıldız da kariyerlerine yeni takımlarında devam etti.