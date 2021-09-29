Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? 2021 Sağlık Bakanlığı atama kurası ve kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.9.2021 08:58 Son Güncelleme: 30.9.2021 14:15

Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? 2021 Sağlık Bakanlığı atama kurası ve kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? 2021 Sağlık Bakanlığı atama kurası ve kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı gibi kadrolara ilk kez ya da yeniden yapılacak olan atama başvuruları 8-14 Eylül tarihleri aralığında alındı. Başvurularını tamamlayan adaylar ise Sağlık Bakanlığı atama kurası tarihi ve kura sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağlık Bakanlığı atama takvimi bilgilerine göre; adayların sonuçları Personel Bilgi Sistemi PBS ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki; 2021 Sağlık Bakanlığı atama kurası (kura sonuçları) ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı atama kurası bekleniyor!

Sağlık Bakanlığı'na belirtilen kadro ve pozisyonlar için personel alımı yapılacak. Başvuruda bulunan ve işlemlerini tamamlayan adaylar ise Sağlık Bakanlığı atama kurası ve kura sonuçları için araştırma yapıyor. Sağlık Bakanlığı atama takvimine göre; kura çekimi Eylül ayının sonunda düzenlenecek ve başvuru sonuçları ise e-Devlet ekranı ya da PBS ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Buna göre; 2021 Sağlık Bakanlığı atama kurası – kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı atama kurası hakkında son bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi ise 30 Eylül Perşembe günü yapılacak. PBS üzerinden yapılan başvuruların sonuçları e Devlet girişi ile yine aynı ekrandan sorgulanabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yayımlanan ilanda, atama başvurusu değerlendirme sonuçlarının 22 Eylül Çarşamba günü PBS üzerinden açıklanacağı bildirilmişti. Sonuçlar, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde "https://yhgm.saglik.gov.tr" yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.

İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 22 Eylül Çarşamba gününden 24 Eylül Cuma saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 29 Eylül Çarşamba PBS üzerinden açıklanacak.

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SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Kura çekimi 30 Eylül Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evraklar, 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar alınacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim edecek.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacak. Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacak.

Kura sonrasında kadrolara yerleşen adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak ve arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları gerçekleştirilecek. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

BAŞVURULAR NASIL İPTAL EDİLİR?

Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler 15 Eylül Çarşamba günü ile 27 Eylül Pazartesi günü saat 18.00'e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilecek. Başvurusunu iptal ettirenler kuraya yeniden başvuramayacak.

İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek elektronik ortamda itirazlar alınacak ve sonuçlar PBS üzerinden ilan edilecek.

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Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? 2021 Sağlık Bakanlığı atama kurası ve kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
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