Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak? 2021 Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 29.9.2021 11:46

Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak? 2021 Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ne zaman açıklanır?

Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak? 2021 Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ne zaman açıklanır?

Sağlık Bakanlığı atama kurası için bekleyen adaylar, söz konusu kura çekimi için araştırmalarını sürdürüyor. 8-14 Eylül tarihleri aralığında Personel Bilgi Sistemi üzerinden alınan başvuruların ardından gözler Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi ile kura sonuçlarına çevrildi. Alınan başvuruların ardından değerlendirme sonuçları PBS ekranı üzerinden ilan edilecek. Öte yandan; “Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak? 2021 Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ne zaman açıklanır?” sorularının yanıtları da netlik kazandı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı için heyecan dorukta. 8-14 Eylül tarihleri arasında alınan başvuruların ardından kura çekimi yapılacak ve sonrasında kura sonuçları açıklanacak. PBS ekranı üzerinden başvurularını yapan adaylar, değerlendirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Hal böyle olunca; "Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak? 2021 Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularına da yanıt aranıyor. İşte 2021 Sağlık Bakanlığı atama takvimi bilgileri.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?

8-14 Eylül tarihlerinde alınan başvuruların değerlendirme sonuçları 22 Eylül Çarşamba günü PBS üzerinden ilan edilecek. Kura çekimi 30 Eylül Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evraklar, 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yayımlanan ilanda, atama başvurusu değerlendirme sonuçlarının 22 Eylül Çarşamba günü PBS üzerinden açıklanacağı bildirilmişti. Sonuçlar, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde "https://yhgm.saglik.gov.tr" yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.

İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 22 Eylül Çarşamba gününden 24 Eylül Cuma saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 29 Eylül Çarşamba PBS üzerinden açıklanacak.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 14 Eylül 2021 Salı günü saat 18:00'e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve E-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

5335 sayılı Kanun'un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun'un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)

BAŞVURULAR NASIL İPTAL EDİLİR?

Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler 15 Eylül Çarşamba günü ile 27 Eylül Pazartesi günü saat 18.00'e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilecek. Başvurusunu iptal ettirenler kuraya yeniden başvuramayacak.

İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek elektronik ortamda itirazlar alınacak ve sonuçlar PBS üzerinden ilan edilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçen Aziz Sancar'ın ilk sorusu bakın ne oldu
SON DAKİKA | Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son noktayı koydu!
Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo kariyer planını belirledi! Futbolu bıraktıktan sonra sürpriz karar…
Son dakika: Beşiktaş maçı sonrası dikkat çeken sözler! 'Kedinin fareyle oynadığı gibi...'
İŞKUR en az 5 bin TL maaşlı ilkokul mezunu KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor: Ortaokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Her ilde devreye alınacak: İşte yeni düzenlemenin detayları...
Son Dakika Masterchef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?
Alçaklığın ödülü! Türkiye'nin yerli ve milli projelerini bakın ne karşılığında satmış...
Son dakika haberi: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü yüz yüze eğitim için kritik rakamı paylaştı! Yüzde 92'nin üzerine çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 27 Eylül 2021
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak? 2021 Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ne zaman açıklanır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA