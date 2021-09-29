Sağlık Bakanlığı personel alımı için heyecan dorukta. 8-14 Eylül tarihleri arasında alınan başvuruların ardından kura çekimi yapılacak ve sonrasında kura sonuçları açıklanacak. PBS ekranı üzerinden başvurularını yapan adaylar, değerlendirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Hal böyle olunca; "Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak? 2021 Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularına da yanıt aranıyor. İşte 2021 Sağlık Bakanlığı atama takvimi bilgileri.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?
8-14 Eylül tarihlerinde alınan başvuruların değerlendirme sonuçları 22 Eylül Çarşamba günü PBS üzerinden ilan edilecek. Kura çekimi 30 Eylül Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evraklar, 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar alınacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Yayımlanan ilanda, atama başvurusu değerlendirme sonuçlarının 22 Eylül Çarşamba günü PBS üzerinden açıklanacağı bildirilmişti. Sonuçlar, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde "https://yhgm.saglik.gov.tr" yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.
İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 22 Eylül Çarşamba gününden 24 Eylül Cuma saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 29 Eylül Çarşamba PBS üzerinden açıklanacak.
KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR
Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.
Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,
Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 14 Eylül 2021 Salı günü saat 18:00'e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,
Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve E-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)
5335 sayılı Kanun'un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun'un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)
BAŞVURULAR NASIL İPTAL EDİLİR?
Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler 15 Eylül Çarşamba günü ile 27 Eylül Pazartesi günü saat 18.00'e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilecek. Başvurusunu iptal ettirenler kuraya yeniden başvuramayacak.
İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek elektronik ortamda itirazlar alınacak ve sonuçlar PBS üzerinden ilan edilecek.