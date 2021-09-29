Sakin kal alan daralt

Lazio’ya geniş alan verilmemesi planı Marsilya’ya da uygulanmalı. Forvette duvar görevi gören Diagne ile birlikte savunmaya da yardımda bulunan Halil birlikte tercih edilmeli
Atletik oyunculara sahip Marsilya, geniş alan seviyor ve kanatlardan hızlı hücumlarla etkili oluyor. Cengiz Ünder'ihızlı olduğu için tercih ettiler. 34 yaşındaki Payet, oyun sisteminin direksiyonunda oturuyor. G.Saray, Lazio gibi ayağa pasyapan ve oynamaya özen gösteren bir ekibedoğru sistemlepozisyonbile vermedi.Marcao'nun savunmaya dönüşü Terim'in elini rahatlatır. G.Saray nasıl Lazio'ya geniş alan vermediyse aynı planı Marsilya'ya da uygulamalıdır. Bloklar birbirine yakınlaşınca Marsilyahızlı hücum bulamaz. G.Saraylı oyuncular riske girmeden basit ve isabetli oynamalıdır.
TARAFTAR TUZAĞINA DÜŞMEYELİM
Boey tam hazır değil ise Lazio maçında iyi oynayan Yedlin tercih edilebilir. Terim, forvette rakip savunma önünde duvar olan ve fiziğiyle rakip savunmacıları rahatsızeden Diagne'yi golcü olarak tercih etmeli hatta forvet arkasına pas yapabilen ve savunmaya yardıma gelen Halil'i monte etmeli. Bu ikili Göztepe maçındaki geri dönüşün anahtarları olurken, Morutan ile Kerem'i baskı yemekten kurtardı. Marsilya,skor üretemediğinde çılgın taraftarınındesteğiyle rakibi sindirmek için temaslıve darbeli oyunu tercih ediyor. Bu tuzağa düşmeden G.Saray için puan almak adına şifre Lazio maçındaki gibi akıllı, dikkatli,yardımlaşmalı ve sakin oynamaktır.