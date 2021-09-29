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Giriş Tarihi: 29.9.2021

Sakin kal alan daralt

LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
Sakin kal alan daralt

Lazio’ya geniş alan verilmemesi planı Marsilya’ya da uygulanmalı. Forvette duvar görevi gören Diagne ile birlikte savunmaya da yardımda bulunan Halil birlikte tercih edilmeli

Atletik oyunculara sahip Marsilya, geniş alan seviyor ve kanatlardan hızlı hücumlarla etkili oluyor. Cengiz Ünder'i hızlı olduğu için tercih ettiler. 34 yaşındaki Payet, oyun sisteminin direksiyonunda oturuyor. G.Saray, Lazio gibi ayağa pas yapan ve oynamaya özen gösteren bir ekibe doğru sistemle pozisyon bile vermedi. Marcao'nun savunmaya dönüşü Terim'in elini rahatlatır. G.Saray nasıl Lazio'ya geniş alan vermediyse aynı planı Marsilya'ya da uygulamalıdır. Bloklar birbirine yakınlaşınca Marsilya hızlı hücum bulamaz. G.Saraylı oyuncular riske girmeden basit ve isabetli oynamalıdır.

TARAFTAR TUZAĞINA DÜŞMEYELİM
Boey tam hazır değil ise Lazio maçında iyi oynayan Yedlin tercih edilebilir. Terim, forvette rakip savunma önünde duvar olan ve fiziğiyle rakip savunmacıları rahatsız eden Diagne'yi golcü olarak tercih etmeli hatta forvet arkasına pas yapabilen ve savunmaya yardıma gelen Halil'i monte etmeli. Bu ikili Göztepe maçındaki geri dönüşün anahtarları olurken, Morutan ile Kerem'i baskı yemekten kurtardı. Marsilya, skor üretemediğinde çılgın taraftarının desteğiyle rakibi sindirmek için temaslı ve darbeli oyunu tercih ediyor. Bu tuzağa düşmeden G.Saray için puan almak adına şifre Lazio maçındaki gibi akıllı, dikkatli, yardımlaşmalı ve sakin oynamaktır.

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Sakin kal alan daralt
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