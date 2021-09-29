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Giriş Tarihi: 30.9.2021 00:25 Son Güncelleme: 30.9.2021 00:26

Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları! Barcelona yine kazanamadı...

AA
Şampiyonlar Ligi’nde günün sonuçları! Barcelona yine kazanamadı...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 19.45 ve 22.00 seansında toplam 8 maç oynandı. Yine birbirinden heyecanlı maçların oynandığı gecede Burak Yılmaz sahne aldı, Barcelona yine 3 puanı alamadı. Cristiano Ronaldo ise son dakikada takımına galibiyeti getirdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası, E, F, G ve H gruplarındaki maçlarla tamamlandı. Öne çıkan H Grubu maçında Juventus, konuk ettiği geçen yılın şampiyonu Chelsea'yi 1-0'la geçerek puanını 6'ya çıkardı. Maçın tek golünü, 46. dakikada Federico Chiesa kaydetti.

LİLLE'E BURAK YILMAZ'IN GOLÜ YETMEDİ

Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada G Grubu'nda Lille, deplasmanda Salzburg'a 2-1 yenildi. Avusturya temsilcisinin gollerini, ikisi de penaltıdan olmak üzere 35 ve 53. dakikalarda Karim Adeyemi, Lille'in tek golünü ise 62. dakikada frikikten Burak Yılmaz kaydetti.

Burak Yılmaz, 36 yaş ve 76 gün ile Şampiyonlar Ligi'nde ağları sarsan en yaşlı Türk oyuncu rekorunu kırdı. Salzburg ise son iki Şampiyonlar Ligi maçında 5 kez penaltı kazanarak ilginç bir istatistiğe imza attı. Fransa temsilcisinde milli oyuncular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti.

E Grubu'nda Bayern Münih, konuk ettiği Dinamo Kiev'i Robert Lewandowski (2), Serge Gnabry, Leroy Sane ve Choupo-Moting'in ağları sarsmasıyla 5-0 yendi.

BARCELONA İKİNCİ MAÇINDA DA PUANLA TANIŞAMADI

E Grubu'nun diğer maçında Barcelona, konuk olduğu Benfica'ya 3-0 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Portekiz ekibinin gollerini 3 ve 79. dakikalarda Darwin Nunez ile 69. dakikada Rafa Silva kaydetti. Katalan temsilcisi, iki maç sonunda puan elde edemeyerek grupta son sırada kaldı.

F Grubu'nda ise geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finalinde karşılaşan takımlardan Manchester United, Old Trafford Stadı'nda ağırladığı Villarrreal'i uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup etti.

Villarreal, 53. dakikada Paco Alcacer'in golüyle öne geçmesine rağmen, Manchester United 60. dakikada Alex Telles ve 90+5. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golleriyle sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla Manchester United grupta 3 puana ulaşırken, İspanya temsilcisi ise 1 puanda kaldı.

Turnuva maçlarında 178. kez görev alan Manchester United'ın yıldızı Ronaldo, Iker Casillas'ı geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu unvanının da yeni sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 22.00'de oynanan ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Atalanta 1-0 Young Boys

Zenit 4-0 Malmö

Bayern Münih 5-0 Dinamo Kiev

Benfica 3-0 Barcelona

Manchester United 2-1 Villarreal

Wolfsburg 1-1 Sevilla

Salzburg 2-1 Lille

Juventus 1-0 Chelsea

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Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları! Barcelona yine kazanamadı...
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