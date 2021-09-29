Şampiyonlar Ligi’nde günün sonuçları! Barcelona yine kazanamadı...

Burak Yılmaz, 36 yaş ve 76 gün ile Şampiyonlar Ligi'nde ağları sarsan en yaşlı Türk oyuncu rekorunu kırdı. Salzburg ise son iki Şampiyonlar Ligi maçında 5 kez penaltı kazanarak ilginç bir istatistiğe imza attı. Fransa temsilcisinde milli oyuncular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti.