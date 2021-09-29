Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç canlı yayında açıklamıştı! Pereira ile zirveye çıktı...
Giriş Tarihi: 29.9.2021 11:15 Son Güncelleme: 29.9.2021 11:16

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç canlı yayında açıklamıştı! Pereira ile zirveye çıktı...

Son dakika: Ali Koç canlı yayında açıklamıştı! Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’ye armağanı zirvede...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Süper Lig'in ilk 7 haftası geride kalırken Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor'un puan kaybetmesiyle haftayı rakibinin bir puan önünde bitiren sarı lacivertlilerde moraller yerinde. Yeni transferlerin takıma ısınmasıyla birlikte hava da değişti. Fenerbahçe'nin yeni transferi hakkındaki o detay da ortaya çıktı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Vitor Pereira yönetiminde ligin ilk 7 haftasında bir mağlubiyet ve bir beraberlik alan Fenerbahçe, diğer beş maçı kazandı. Altay ile birlikte ligin en çok maç kazanan takımı olan Fenerbahçe'de Kim Min-Jae fırtınası esiyor. Güney Koreli stoper istatistiklerde zirvede yer aldı!

Son dakika: Ali Koç canlı yayında açıklamıştı! Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’ye armağanı zirvede...

KAPALI KUTUYDU! FENERBAHÇE'NİN VAZGEÇİLMEZİ OLDU...

F.Bahçe'nin Çin ekibi BJ Guoan'dan bonservisiyle alıp, 4 yıllık imza attırdığı Güney Koreli Kim Min-Jae, tam bir kapalı kutuydu.

Son dakika: Ali Koç canlı yayında açıklamıştı! Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’ye armağanı zirvede...

Son Hatayspor maçında rakibin 8 kritik atağını uzaklaştıran, girdiği 7 kafa topu mücadelesinin 5'ini almayı başaran 24 yaşındaki oyuncu, fizik gücünün yanında pas başarılarında da takımı taşıyan isim oldu.

Son dakika: Ali Koç canlı yayında açıklamıştı! Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’ye armağanı zirvede...

Geride kalan haftalarda Kanarya'nın maç başına 54.1 ile en fazla başarılı pas yapan ismi olan Kim Min-Jae, rakibin ayağında olan topu alma gibi kritik değerde de 1.7 maç başı ortalamasıyla zirveye çıktı.

Son dakika: Ali Koç canlı yayında açıklamıştı! Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’ye armağanı zirvede...

KİM MİN-JAE ZİRVEDE YER ALDI!

Güney Koreli stoper, sadece fizik gücüyle değil, topları doğru kullanması ile de dikkat çekiyor. Rakibin ayağındaki topu alma değerinde ise zirvede...

Son dakika: Ali Koç canlı yayında açıklamıştı! Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’ye armağanı zirvede...

ATTİLA SZALAİ'YE FARK ATTI!

Güney Koreli oyuncu, paslarının yüzde 87'sinde başarı yakalarken Zajc (%90) ve Serdar Aziz (%89) sonrası bu alanda en başarılı 3. isim oldu.

Son dakika: Ali Koç canlı yayında açıklamıştı! Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’ye armağanı zirvede...

Rakiplerin ataklarına karşı etten duvar olan Kim, her maç ortalama 3.3 kritik atağa dur derken, bu karnesinde de Szalai'nin (4.1) ardından ikinci sırada yer aldı.

Son dakika: Ali Koç canlı yayında açıklamıştı! Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’ye armağanı zirvede...

Ayağına aldığı topları doğru kullanan başarılı oyuncu, mevkidaşı Szalai'ye fark attı. Macar yıldız, maç başına 15.9'la en çok top kaybeden isim olurken, Kim Min-Jae ortalama 9 ile 11. sırada.

Son dakika: Ali Koç canlı yayında açıklamıştı! Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’ye armağanı zirvede...

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU!

Kim, sadece Fenerbahçe taraftarının değil rakiplerin de beğenisini kazanmış durumda. Hatay maçı sonrası rakibin hocası Ömer Erdoğan da Kim'i övdü.

Son dakika: Ali Koç canlı yayında açıklamıştı! Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’ye armağanı zirvede...

ALİ GÜLTİKEN: KİM MİN JAE SORUNLARI ÇÖZDÜ!

'Kim Min-Jae, çok değerli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin stoper ve ön libero bölgesindeki acil ihtiyacını başarılı bir şekilde kapattı. Hem oyun zekası yüksek hem de atletik bir oyuncu.

Son dakika: Ali Koç canlı yayında açıklamıştı! Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’ye armağanı zirvede...

O bölgedeki oyunculardan en çok istenen özellik olan topsuz oyundaki pozisyon bilgisi de mükemmel seviyede.

Son dakika: Ali Koç canlı yayında açıklamıştı! Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’ye armağanı zirvede...

Bir artısı da ayaklarını çok iyi kullanıyor olması. Topu hem iyi kullanıyor hem de oyun kurabiliyor. Fenerbahçe, Kim'le birlikte o bölgedeki sorunlarını çözmekle kalmadı, Szalai, Novak, Tisserand ve Serdar Aziz'den de daha çok verim alır hale gelmeyi başardı.'

Son dakika: Ali Koç canlı yayında açıklamıştı! Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’ye armağanı zirvede...

İSKENDER GÜNEN: PEREİRA'NIN ARMAĞANI OLDU!

'Kim Min-Jae buralarda pek tanınmıyordu ama Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Çin'de çalıştığı için bu oyuncu hakkında bilgi sahibiydi. Türk futbolseverlere yetenekli bir oyuncu izleme şansı verdi. Kim, bugüne kadar oynadığı maçlarda hem uyum sorunu yaşamadı hem de takımına büyük katkı verdi.

En büyük özelliği pozisyon bilgisi… Yani duracağı yeri çok iyi şekilde ayarlıyor. Bire bir mücadelelerde de çoğu zaman kazanan oyuncu olarak ortaya çıkıyor. Bunlara ek olarak hava toplarındaki üstünlüğünü de eklersek fark yaratan bir isim olarak ortaya çıkmasına şaşırmamak gerek.'

Son dakika: Ali Koç canlı yayında açıklamıştı! Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’ye armağanı zirvede...

ALİ KOÇ İPUCUNU VERMİŞTİ!

Ali Koç, sezon başında katıldığı bir televizyon programında Kim Min Jae'nin üst düzey bir stoper olduğunu kısa sürede Avrupa devlerini peşinden koşturacağını ifade etmişti. Min Jae, Fenerbahçe kadrosundaki en formda oyunculardan biri konumunda...

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç canlı yayında açıklamıştı! Pereira ile zirveye çıktı...
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