Son dakika: Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt’a ağır yanıt! Sheriff’in tarihi zaferi sonrası...

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. maçında Moldova ekibi Sheriff, deplasmanda Real Madrid'i 2-1 yenerek tarihi bir zafere imza attı. Tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde boy gösteren Sheriff, grupta 6 puanla liderliğini sürdürdü.
Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Sheriff Teknik Direktörü Yuri Vernydub, sezon başında Sheriff'e şans tanımayan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt'a yanıt verdi.
"SHERİFF'İN BURADA BİR YERİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
Hollandalı eski milli futbolcu Dirk Kuyt sezon başı verdiği bir demeçte "Şampiyonlar Ligi, şampiyonların turnuvası. Bunu biliyorum ama Sheriff gibi takımların burada bir yeri olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
"MÜKEMMEL DÜNYASINI YIKTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"
Santiago Bernabeau'da alınan 2-1'lik Real Madrid zaferinin ardından Sheriff'in Ukraynalı teknik direktörü Yuriy Vernydub, basın toplantısında bu sözleri hatırlattı.
Yuriy Vernydub, "Dirk Kuyt, Sheriff'in Şampiyonlar Ligi'nde yeri olmadığını söylemiş. Onun mükemmel dünyasını yıktığım için mutluyum."
"Real Madrid gibi bir kulübe karşı kazandığımız için çok mutluyum. Bu çok duygusal bir şey. Oyuncularıma bu harika iş için minnettarım."
"BİZ GERÇEK BİR TAKIMIZ"
"Biz gerçek bir takımız. Bazı büyük isimler Sheriff gibi takımların Şampiyonlar Ligi'nde yeri olmadığını söylüyor ama bizim yerimiz burası ve bunu kanıtladık" diye konuştu.
FENERBAHÇE'YE KARŞI OYNADI!
Yuri Vernydub, 2016'da Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi gruplasındaki rakiplerinden Ukrayna ekibi Zorya'nın teknik direktörüydü.
Dirk Kuyt, 2012 -2015 yılları arasında formasını giydiği Fenerbahçe'de 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşarken 130 maçta 37 gol ve 28 asiste imza attı.
Uzun yıllar Hollanda Milli Takımı formasını da giyen Kuyt, milli takım formasıyla ise 104 maçta 24 gol kaydetti.
Hollandalı eski yıldız, Şampiyonlar Ligi kariyerinde 37 maçta 9 gol attı ve 5 asist kaydetti.