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Giriş Tarihi: 29.9.2021 19:30 Son Güncelleme: 29.9.2021 19:40

Son dakika: Fatih Terim'den dikkat çeken itiraf! "Genç oyuncular beni heyecanlandırıyor"

Son dakika: Fatih Terim’den dikkat çeken itiraf! Genç oyuncular beni heyecanlandırıyor

Son dakika haberi... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Marsilya'ya konuk oluyor. Yarın akşam saat 22.00'de oynanacak zorlu mücadeleyi galibiyetle tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, basın toplantısında konuştu. İşte Fatih Terim'in sözleri...

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya konuk olacak Galatasaray, yarın akşam saat 22.00'de başlayacak zorlu mücadele öncesi Teknik Direktör Fatih Terim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Terim, genç oyuncularla ilgili samimi itiraflarda bulundu. Öte yandan Cengiz Ünder için de değerlendirmede bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle...

Yarın iyi bir takımla oynayacağız. Özellikle bu sene lige çok iyi başlayan bir Marsilya. Belki 1-2 maçtır istedikleri neticeleri alamıyor olabilirler. Seyrettiğimiz zaman çok iyi bir takım olduklarını gördük.

Çok iyi bir kadroya sahipler. Konsantrenizi kaybederseniz cezayı kesebilecek bir takım. Rakibimize saygı duyuyoruz.

Olumlu-olumsuz tüm hislerini paylaşan, onunla büyüyen bir insanım. Ben Galatasaray'da gözümü açtım, burada kazandım, burada kaybettim. Hayatımdaki tüm duyguları, neredeyse Galatasaray'la tattım. Galatasaray için vazgeçtiklerimden hiçbir zaman pişmanlık duymadım.

Herkesten bir şey öğrenmeye çalışırım, fikirlerini sorarım. Öğrenmek için de çabalarım. Son aşamada benim kararım beklenir. Belki de sonunda tüm doğrular ve yanlışlar o karara bağlıdır.

Genç oyuncularla yeni bir Galatasaray fikri beni çok heyecanlandırıyor. Onları anlayabildiğimi, onlarla aynı frekansta olabildiğimi görmek beni motive ediyor.

CENGİZ ÜNDER SÖZLERİ

Sheriff antrenörünü bugün okudum. "Başarımız varsa federasyona teşekkür ederim, yabancı kuralını serbest bıraktılar." diyor. Cengiz Ünder ile de gurur duyuyorum. Tehlikeli bir oyuncu, dikkat etmemiz gerekiyor.

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Son dakika: Fatih Terim'den dikkat çeken itiraf! "Genç oyuncular beni heyecanlandırıyor"
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