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Giriş Tarihi: 29.9.2021 18:23 Son Güncelleme: 29.9.2021 18:27

Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku! Olympiakos maçı öncesi...

Son dakika: Fenerbahçe’de Mesut Özil şoku! Olympiakos maçı öncesi...

Son dakika haberi... Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan dünya yıldızı Mesut Özil, sarı-lacivertlilerde bu sezona oldukça formda başladı. Türk asıllı Alman futbolcu, Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı öncesi taraftarı üzdü. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'de 7. haftayı lider kapatan Fenerbahçe, tüm konsantresini UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Olympiakos maçına verdi. Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında Frankfurt ile 1-1 berabere kalmıştı.

Olympiakos maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, zorlu mücadele öncesinde son antrenmanını bugün gerçekleştirdi.

A Spor'un haberine göre, sarı-lacivertlilerde Mesut Özil gribal enfeksiyon nedeniyle gerçekleştirilen son antrenmanda yer almadı. Yıldız futbolcunun, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçında oynaması beklenmiyor.

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Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku! Olympiakos maçı öncesi...
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