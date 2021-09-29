Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı olan ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim, 6 Eylül itibarı ile başladı. Milyonlarca öğrenci, haftada beş gün olarak derslerine katılım gösterirken bir yandan da okullar kapanacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Zira, artan vaka sayısı nedeniyle yüz yüze eğitim biter mi konusu, öğrencilerin yanı sıra velilerin de araştırdığı haber başlıkları arasında öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların tekrardan kapanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından çok önemli açıklamalar yaptı. Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yüz yüze eğitimde son duruma ilişkin bilgi verdi.

2021-2022 OKULLAR EKİM'DE KAPANACAK MI, YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTER Mİ?

Kabine Toplantısı ile Bilim Kurulu Toplantıları'nın gündem maddeleri arasında okullarda yüz yüze eğitim süreci de bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklamalarda bulundu ve yüz yüze eğitime dair merak edilenleri açıkladı. Peki, okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi?

İşte, okullar kapanacak mı konusuyla ilgili gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son dakika açıklamaları