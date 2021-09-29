Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı olan ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim, 6 Eylül itibarı ile başladı. Milyonlarca öğrenci, haftada beş gün olarak derslerine katılım gösterirken bir yandan da okullar kapanacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Zira, artan vaka sayısı nedeniyle yüz yüze eğitim biter mi konusu, öğrencilerin yanı sıra velilerin de araştırdığı haber başlıkları arasında öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların tekrardan kapanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından çok önemli açıklamalar yaptı. Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yüz yüze eğitimde son duruma ilişkin bilgi verdi.
Kabine Toplantısı ile Bilim Kurulu Toplantıları'nın gündem maddeleri arasında okullarda yüz yüze eğitim süreci de bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklamalarda bulundu ve yüz yüze eğitime dair merak edilenleri açıkladı. Peki, okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi?
İşte, okullar kapanacak mı konusuyla ilgili gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son dakika açıklamaları
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni yasama yılı öncesi Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. Başkan Erdoğan toplantının ardından açıklama yaptı. Erdoğan, yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı verdi ve şunları söyledi:
YÜZ YÜZE EĞİTİM
Eğitim en çok yatırım yaptığımız alanlardandır. Uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerinin yüz yüze eğtiimin yerini alamadığını gördük. Bu sebeple yüz yüze eğitim konusunda kararlı bir tutum ortaya koyduk. 6 Eylül'de başlayan eğitim faaliyetleri alınan tedbirlere uygun bir şekilde başarıyla devam ediyor. Yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından elbette aksaklıklar olmuştur. Bunlarda ilgili kurumlarımız tarafından giderilmiştir. Yüz yüze eğitimin aksamaması için 722 milyonluk ödeneği yerlerine ulaştırdık.
Bilim Kurulu Toplantısı sona ererken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüşmenin ardından toplantıda ele alınan konular ve salgının seyriyle ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.
İşte Bakan Koca'nın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:
"Bilim Kurulumuz bugün okullarda yüz yüze eğitim, salgının seyri ve tedbirlerin uygulanması gündemi ile bir araya geldi. Vaka sayıları içinde okula giden öğrencilerimizin bulunduğu yaş grubunun dağılımı ele alındı. 5-17 yaş arasında bulunan çocuklarımız aktif vakaların yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Bu grubun önemli ölçüde aşı programında olmadığını dikkate aldığımızda çocuklarımızda görülen vakaların beklenen bir durum olduğunu ifade etmek isterim. Buna karşın, bu yaş grubundaki çocuklarımızın hastaneye yatışında ya da yoğun bakıma girişinde belirgin bir artış olmamıştır. Mevcut tabloda okula giden çocuklarımız virüs ile karşılaşsa da hastanede tedavi görmesi gereken bir durum ortaya çıkmamaktadır.
Her kademede okulların açık kalması için her türlü tedbiri alacağımızı ve okulların mutlak yüz yüze eğitime açık kalacağını tekrar ifade etmek isterim. Aktif vakaların yaş ortalamasının düşmesi hastanede tedavi gören sayısını da azaltmakta ve ümit ederim ki kayıplarımızı da azaltacaktır. Hedefimiz hiçbir hasta kalmayıncaya kadar tedbirlere uymak, aşı ile bağışıklık sağlanıncaya kadar aşı programımızı kararlılıkla sürdürmektir.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başlayan yüz yüze eğitim dönemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık ve İçişleri bakanlıklarıyla süreci koordineli şekilde yönettiklerini belirten Özer, "Şu anda okulları açık tutmamızla ilgili en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranı dedi.
Okulların kapanmasına ilişkin yer alan iddiaların belirtilmesi üzerine Bakan Özer, şöyle konuştu:
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin "Eğitimde Yeni Eğilimler, Mesleki ve Teknik Eğitimde Paradigma Değişiminin Sanayimiz Açısından Önemi" ana gündemiyle yapılan aylık olağan toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, hayatı normalleştirmenin okulları normalleştirmekten geçtiğini vurguladı. Bakan Özer, eğitim sisteminde 57 bin 108 devlet okulu olmak üzere 71 bin 320 okul, yaklaşık 850 bin de derslik bulunduğunu dile getirerek, yeni yaklaşımla sadece vakanın veya yakın temasında olduğu sınıflarda 14 gün yüz yüze eğitime ara verildiğini, bu 14 günlük arada canlı sınıflarla öğrencilerin eğitime devam etmesiyle ilgili her türlü desteği verdiklerini anlattı.
14 günlük ara verilen sınıfların bu sürecin ardından yeniden sistemin içine dahil edildiğini belirten Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"3. haftadayız, 6 Eylül'de eğitim-öğretim başladı. Kurulan mekanizma hakikaten çok sağlıklı bir şekilde işliyor. Kamuoyunda zaman zaman farklı iddialar ortaya atılıyor. Onlara burada değinmek isterim. İşte 'Başlangıçta 2 haftada 200'ün altında sınıf yüz yüze eğitime ara verirken, daha sonra bu sayılar arttı.' Bu sayıların artması okullarda Kovid-19 salgınıyla ilgili alınması gereken önlemlerin alınmamasından kaynaklanmıyor. Virüs okulu seçmiyor, virüs toplumun her yerinde, kafede, restoranda, sinemada, kültür sanat etkinliklerinde yani insanların bir araya geldiği her noktada virüsün yayılma imkanı var. Virüsün nereden başlayıp okula nasıl geldiğiyle, hangi noktada olduğuyla ilgili hiçbir bilimsel veri yok. Dolayısıyla bizim okullardaki eğitim sistemimizdeki sınıfların kapanma sayısı, toplumdaki vaka sayısının artışıyla doğrusal ilişkiye sahip. Toplumda vaka sayısı arttığı zaman yüz yüze ara veren sınıf sayımız artıyor, azaldığı zaman yüz yüze eğitime ara veren sınıf sayımız azalıyor. Ama burada enteresan bir nokta var, 14 gün sonra bu çocuklarımız tekrar yüz yüze eğitime devam ediyorlar. Yani okul kapatılmıyor. İnşallah bunu kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."