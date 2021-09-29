Trabzonspor’dan Yusuf Sarı’ya zamlı kontrat

ANDREAS CORNELİUS KENDINI BULDU

Bu arada Trabzonspor'un deneyimli forveti Andeas Cornelius, bordo- mavililerde formuna kavuştu. Geçen sezon Parma'da 29 maçta sadece 1 gol atabilen 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 3 gol kaydederek kendini aştı. Cornelius, ayrıca 4 sezon sonra en iyi sezon başlangıcını yaptı.

TRABZONSPOR PES ETMEZ

Öte yandan son 2 maçta 10 kişi kalmasına rağmen maçı bırakmayan Trabzonspor, alkışları da topluyor. 1 eksikle oynadığı son 8 maçta 2 galibiyet ve 6 beraberlik alan Trabzonspor'un, 10 kişi kaldığı 7 maçta ise takımın başında teknik direktör Abdullah Avcı yer alıyordu.