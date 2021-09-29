Trabzonspor’dan Yusuf Sarı’ya zamlı kontrat

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yusuf Sarı ile ilk görüşme yapıldı. Teknik ekibin de onayı ile 22 yaşındaki kanat oyuncusuna zamlı kontrat önerildi. Şu anda yıllık 1 milyon 573 bin TL alan Yusuf Sarı'ya yıllık 3 milyon 500 bin TL önerildi.
ANDREAS CORNELİUS KENDINI BULDU
Bu arada Trabzonspor'un deneyimli forveti Andeas Cornelius, bordo- mavililerde formuna kavuştu. Geçen sezon Parma'da 29 maçta sadece 1 gol atabilen 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 3 gol kaydederek kendini aştı. Cornelius, ayrıca 4 sezon sonra en iyi sezon başlangıcını yaptı.
TRABZONSPOR PES ETMEZ
Öte yandan son 2 maçta 10 kişi kalmasına rağmen maçı bırakmayan Trabzonspor, alkışları da topluyor. 1 eksikle oynadığı son 8 maçta 2 galibiyet ve 6 beraberlik alan Trabzonspor'un, 10 kişi kaldığı 7 maçta ise takımın başında teknik direktör Abdullah Avcı yer alıyordu.
VITOR HUGO'YA 2 MAÇ CEZA!
Diğer yandan Konya deplasmanında 2-2 biten maçta kırmızı kart gören Vitor Hugo'nun cezası belli oldu. Brezilyalı stopere PFDK'dan 2 maç men cezası gelirken Alanya mücadelesinde sahaya çıkamayan oyuncu Kayseri karşısında da takımından ayrı kalacak. Vitor Hugo, 17 Ekim'de Trabzon'da oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde ise takımdaki yerini alabilecek.