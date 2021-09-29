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Giriş Tarihi: 29.9.2021 09:31 Son Güncelleme: 29.9.2021 09:32

Usta yazarlardan Fatih Terim yorumu! 'Marcao geri döndüğü zaman...'

Usta yazarlardan Fatih Terim yorumu! ’Marcao geri döndüğü zaman...’

Süper Lig'in ilk maçında Giresunspor karşısında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırdıktan sonra kırmızı kart görerek oyundan atılan Marcao, 8 maç ceza almıştı. Marcao ile Nelsson'un ilk kez beraber oynadıkları maçta Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Lazio'yu 1-0 mağlup etmişti. Sabah Gazetesi Spor yazarları Galatasaray'daki son durumu değerlendirdi.

Gürcan Bilgiç, 'Fatih Terim'in artık bir oyun, düzen bulması gerekiyor.' derken Levent Tüzemen de 'Galatasaray'da sistemin oturması için Marcao'nun dönmesi şart' yorumunda bulundu. Brezilyalı savunma oyuncusu Beşiktaş derbisiyle birlikte Süper Lig'de formasını geri alacak.

'FATİH HOCA'NIN BİR DÜZEN BULMASI GEREKİYOR'

GÜRCAN BİLGİÇ: Genç oyunculara yapılan yatırımın hemen verimli hale gelmesi beklenmez. Ama Fatih hocanın da artık bir oyun, düzen bulması gerekiyor. Sadece oyuncu üstünden bir takım eleştirilmemeli. Maç alan futbolcunuz olmadığında, performansa dayalı sistem de işe yaramaz hale geliyor.

İSKENDER GÜNEN: G.Saray, her ne kadar Göztepe maçında 2-1'lik galibiyet alsa da görünen o ki ortaya koyduğu oyun, istikrarlı bir yapının oluşmasına yeterli değil. İrfan Can'ın büyük hatası kaynaklı birinci gol ve ikinci gol ise bireysel becerilerle oluştu ama oyunu genel olarak düşündüğümüzde savunmasındaki bireysel hatalar devam etmekte. Bir de pozisyon üretmede yeterlilikleri hiç yok.

'MARCAO'NUN GERİ DÖNMESİ ŞART!'

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray'da sistemin tam oturması için Marcao'nun geri dönmesi şart. Lazio maçında Marcao-Nelsson ikilisi uyumlarıyla göz kamaştırmıştı. Luyindama ve Alpaslan'la savunmada sıkıntı oluştu. Cicaldau, Berkan ve Taylan geriden oyun başlatmak için savunmaya mecbur geliyorlar.

Marcao oyunu geriden etkili başlattığı için Galatasaray önde rakibe daha doğru ve etkili baskı yapabiliyor. Marcao, Galatasaray'ın oyun sisteminin şifresidir. Marcao döner, sistem de oyuncular da Terim de rahatlar.

ÖMER ÜRÜNDÜL: G.Saray, Fatih Terim başta olmak üzere kimsenin düşünmediği şekilde 4 maçta 10 puan kaybetti. Ama bu kötü dönemeçte rakiplerinin de kaybettiği puanlarla iş tekrar dengelendi.

G.Saray, tempolu oynuyor ama hücum girişimlerinde bir olgunluk yaşayamıyor. İlerleyen dönemde G.Saray'ın daha iyi olacağını tahmin ediyorum.

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Usta yazarlardan Fatih Terim yorumu! 'Marcao geri döndüğü zaman...'
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