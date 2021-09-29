Usta yazarlardan Fatih Terim yorumu! ’Marcao geri döndüğü zaman...’

Marcao oyunu geriden etkili başlattığı için Galatasaray önde rakibe daha doğru ve etkili baskı yapabiliyor. Marcao, Galatasaray'ın oyun sisteminin şifresidir. Marcao döner, sistem de oyuncular da Terim de rahatlar.

ÖMER ÜRÜNDÜL: G.Saray, Fatih Terim başta olmak üzere kimsenin düşünmediği şekilde 4 maçta 10 puan kaybetti. Ama bu kötü dönemeçte rakiplerinin de kaybettiği puanlarla iş tekrar dengelendi.

G.Saray, tempolu oynuyor ama hücum girişimlerinde bir olgunluk yaşayamıyor. İlerleyen dönemde G.Saray'ın daha iyi olacağını tahmin ediyorum.