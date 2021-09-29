VGM burs başvurusu ile ilgili son gelişmeler milyonların gündeminde bulunuyor. Son olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs imkanı için tarihler ve şartlar açıklandı. Ortaöğrenim düzeyindeki öğrencilerin başvuru süreci sona erdikten sonra yükseköğrenim öğrencileri için başvurular alınmaya başlanacak. Konuya yönelik detaylar ise merak konusu oldu. Peki VGM burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM burs başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 2021-2022 başvuru tarihleri şöyle:
Ortaöğrenim bursu başvuru süreci 15 - 30 Ekim 2021
Yükseköğrenim bursu başvuru süreci 01 - 15 Kasım 2021
Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu başvurusu 01 - 15 Kasım 2021
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.
2021-2022 eğitim yılında ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu alamayacak öğrenciler, kurumun internet sitesinde şöyle sıralandı:
Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler
Yabancı uyruklu öğrenciler
Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerin
Ek süre öğrenim gören öğrenciler
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerin
Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler
Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilerBir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanan öğrencile