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Giriş Tarihi: 29.9.2021 09:23

VGM burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM burs başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir?

VGM burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM burs başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından VGM burs başvuru tarihleri duyuruldu. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilen burs başvuruları www.vgm.gov.tr üzerinden yapabilecek. Üniversite ve lise öğrencilerine farklı miktarlarda verilecek olan 2021-2022 eğitim öğretim dönemi VGM burs başvuru tarihleri Ekim ve Kasım ayında yapılacak. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre; önce ortaöğrenim sonra yükseköğrenim bursu başvuru süreci başlayacak. Peki VGM burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM burs başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte son bilgiler…

VGM burs başvurusu ile ilgili son gelişmeler milyonların gündeminde bulunuyor. Son olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs imkanı için tarihler ve şartlar açıklandı. Ortaöğrenim düzeyindeki öğrencilerin başvuru süreci sona erdikten sonra yükseköğrenim öğrencileri için başvurular alınmaya başlanacak. Konuya yönelik detaylar ise merak konusu oldu. Peki VGM burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM burs başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir?

2021-2022 VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 2021-2022 başvuru tarihleri şöyle:

Ortaöğrenim bursu başvuru süreci 15 - 30 Ekim 2021

Yükseköğrenim bursu başvuru süreci 01 - 15 Kasım 2021

Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu başvurusu 01 - 15 Kasım 2021

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.

VGM BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu alamayacak öğrenciler, kurumun internet sitesinde şöyle sıralandı:

Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler

Yabancı uyruklu öğrenciler

Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerin

Ek süre öğrenim gören öğrenciler

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerin

Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler

Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler

Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanan öğrencile

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VGM burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM burs başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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