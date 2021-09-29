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Giriş Tarihi: 29.9.2021 07:34 Son Güncelleme: 29.9.2021 07:34

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ikinci tercihler açıklandı mı? YKS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de!

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ikinci tercihler açıklandı mı? YKS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de!

YKS ek tercih sonuçları için gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İlk yerleştirmelerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar bu kapsamda boş kontenjanlara başvurularını 20-23 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştirmişti. Hal böyleyken “YKS ek tercih (ikinci yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?” gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili net bir tarih açıklaması yapılmazken öte yandan kısa süre içerisinde sonuçların erişime açılması bekleniyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ikinci tercihler açıklandı mı? İşte tüm detaylar...

YKS ek tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. Üniversitelerde ikinci yerleştirmelere ilişkin başvurularını belirlenen tarihlerde gerçekleştiren adaylar "YKS ek tercih (ikinci yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına da yanıt aramaya başladı. 2021-2022 Eğitim öğretim dönemine ilişkin yerleştirme sonuçlarının ÖSYM AİS ekranı üzerinden adaylara duyurulacağı bilinyor. Peki, YKS ek tercih (ikinci yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM'den tarih açıklaması gelmedi ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında sonuçların ekim ayında duyurulması bekleniyor.

TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından öğrenilecek. EK tercih değerlendirmeleri T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yayınlanacak.

Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sorgulayacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

140 PUANLA TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?

Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.

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YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ikinci tercihler açıklandı mı? YKS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de!
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