Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 30 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 30 Eylül korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?
Giriş Tarihi: 30.9.2021 19:05 Son Güncelleme: 30.9.2021 19:05

30 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 30 Eylül korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

30 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 30 Eylül korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

Ülkemizde ve dünyada etkilerini 1 yılı aşkın zamandır göstermeye devam eden covid-19 pandemisiyle ilgili detaylar ajanslara düşen corona virüsü son dakika haberleri ile duyurulmaya devam ediyor. Pandemi başından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan güncel Türkiye corona virüsü son durum tablosu verilerine göre bugünkü koronavirüs testi yaptıranlar arasından 29 bin 386 kişini pozitif sonuç alınması sonrasında tedavi süreci başlatıldı. Bugünkü Türkiye vaka-vefat rakamları merak konusu olarak “30 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı?” sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 30 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat rakamları detayları.

Türkiye en son koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden son dakika olarak duyuruluyor. Güncel Türkiye vaka ve vefat rakamlarının yer aldığı bugünkü en son koronavirüs tablosu öğrenilmek istenerek "30 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılıyor.

SON DAKİKA | 30 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

30 Eylül koronavirüs tablosu bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twiter hesabı üzerinden henüz paylaşılmadı. Bugünkü güncel Türkiye koronavirüs vaka ve vefat sayıları belli olduğunda burada olacak.



29 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 386

VEFAT SAYISI: 227

İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 018

28 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 892

VEFAT SAYISI: 239

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 336

27 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 188

VEFAT SAYISI: 206

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 160

26 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 861

VEFAT SAYISI: 228

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 875

25 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 861

VEFAT SAYISI: 228

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 875

EN ÇOK OKUNANLAR

Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok önemli açıklamalar!
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan flaş ABD ve Biden açıklaması: Ya uçakları ya paramızı verecekler
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı
Son Dakika MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 29 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?
Ulaşımda yeni dönem hazırlığı: Tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor
İbrahim Tatlıses'in düğün çıkışına ilk eşi Adalet Sara'dan zehir zemberek sözler: Babalık görevini evliliklerinde de yapmadı!
En az lise mezunu AFAD 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı
Yeni anayasada flaş gelişme: Yılbaşından önce geliyor...
İş arayanlar dikkat! İşte 'Personel bulamıyoruz' diyen sektörler
ARKADAŞINA GÖNDER
30 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 30 Eylül korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA