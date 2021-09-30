İSKİ tarafından su dağıtımının sağlandığı İstanbul'da, bazı mahalle ve ilçeleri kapsayan, arızanın boyutuna bağlı olarak saatler süren kesintiler meydana gelebiliyor. Altyapı iyileştirmesi ve onarım amacıyla gerçekleştirilen su kesintisi sonucu mağduriyet yaşanmaması adına İSKİ güncel olarak kesintileri paylaşıyor. Bugün hangi ilçelerde sular kesilecek, sular ne zaman gelecek sorgusuyla araştırılan güncel kesintiler, İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı ile öğreniliyor. İşte 30 Eylül Perşembe güncel su kesintileri!

SON DAKİKA İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER - İSKİ (30 EYLÜL)