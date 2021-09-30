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Giriş Tarihi: 30.9.2021 13:18 Son Güncelleme: 30.9.2021 13:18

30 Eylül Perşembe güncel su kesintileri: Bugün hangi ilçelerde sular kesilecek, ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgulama!

30 Eylül Perşembe güncel su kesintileri: Bugün hangi ilçelerde sular kesilecek, ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgulama!

İstanbul genelinde yaşanacak su kesintileri İSKİ’nin internet sitesinde online ve canlı olarak sorgulanıyor. Bugün Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki çeşitli ilçelerde bakım ve onarım amaçlı su kesintilerinin planlandığı öğrenilirken, vatandaşlar İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı üzerinden bulunduğu bölgedeki durumu kontrol ediyor. 30 Eylül Perşembe bugün hangi ilçelerde sular kesilecek, ne zaman gelecek? İşte İSKİ arıza kesinti ekranı ile güncel su kesintisi listesi.

İSKİ tarafından su dağıtımının sağlandığı İstanbul'da, bazı mahalle ve ilçeleri kapsayan, arızanın boyutuna bağlı olarak saatler süren kesintiler meydana gelebiliyor. Altyapı iyileştirmesi ve onarım amacıyla gerçekleştirilen su kesintisi sonucu mağduriyet yaşanmaması adına İSKİ güncel olarak kesintileri paylaşıyor. Bugün hangi ilçelerde sular kesilecek, sular ne zaman gelecek sorgusuyla araştırılan güncel kesintiler, İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı ile öğreniliyor. İşte 30 Eylül Perşembe güncel su kesintileri!

SON DAKİKA İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER - İSKİ (30 EYLÜL)

Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2021 02:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SON DAKİKA ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER - ASKİ (30 EYLÜL)

SİNCAN

Arıza Tarihi: 29.09.2021 12:00:00
Tamir Tarihi: 30.09.2021 05:00:00
Detay: Detay: SU İNŞAAT DAİRESi BAŞKANLIĞI İHALETEN FİRMA TARAFINDAN DÖŞENEN HATLARA BAĞLANTI YAPILACAĞI İÇİN PLANLI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: OSMANLI MAH. ERTUĞRUL GAZİ MAH. SARAYCIK MAH. ( PINARBAŞI MAH. DE TANZİK DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANACAKTIR.)

SON DAKİKA İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER - İZSU (30 EYLÜL)

Buca İlçesi Ufuk Mahallesinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış olan branşman hatlarının yenileme çalışması yapılacağından 23.09.2021 perşembe gününden 07.10.2021 perşembe gününe kadar on beş (15) gün süre ile Ufuk Ve Çamlık mahallerine 14:00 - 17:00 saatleri
arasında üç (3) saat su verilemeyecektir.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Buca İlçesi Ufuk ve Çamlık mahalleleri

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30 Eylül Perşembe güncel su kesintileri: Bugün hangi ilçelerde sular kesilecek, ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgulama!
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