Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 1 Ekim Bugün cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika… Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar bilgisi binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. 1 Ekim itibariyle sarı metal üzerindeki hareketliliği merak edenler altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Her gün anlık değişen grafiği güncel olarak takip etmek mümkün. Peki altın fiyatları ne kadar? 1 Ekim 2021 Bugün cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?