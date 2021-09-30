Barbaroslar son bölüm tek parça full izle! TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

TRT 1'de yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, 3. bölümü ile ekranlara geldi. Barbaroslar son bölümde, düşmanlarını deryanın derin ve karanlık sularına gömen İshak; Baba Oruç ve İlyas'ın tüm ısrarlarına rağmen evine, Midilli'ye dönmeyi seçer. Fakat yaşadığı hadisenin etkisi hala üzerindendir ve Midilli'de onu büyük bir yüzleşme beklemektedir. Pietro, peşinde olduğu demirciyi her yerde ararken, adım adım da sırra yaklaştığını düşünmektedir. Sırra ulaşmak uğruna eline geçen her fırsatı değerlendirmeyi de ihmal etmeyecektir.

BARBAROSLAR SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Pietro, peşinde olduğu demirciyi her yerde ararken, adım adım da sırra yaklaştığını düşünmektedir. Sırra ulaşmak uğruna eline geçen her fırsatı değerlendirmeyi de ihmal etmeyecektir. Baba Oruç'a destek olduğu için başı belaya giren İsabel kaldığı durumdan kurtulmak için planlar yaparken aynı anda babasıyla da karşı karşıya kalır.

Barbaroslar 3. son bölüm tek parça full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Barbaroslar 4. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.