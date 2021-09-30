Beşiktaş’ın 18’lik genç ismi Berkay Vardar tribünden Şampiyonlar Ligi’ne...

BİR GÖRÜŞ! ÖMER ÜRÜNDÜL: KAZANAN TÜRK FUTBOLU OLUR

Ben her zaman genç oyunculara önem verilmesi gerektiğini söyleyen bir yorumcuyum. Ancak bu şekilde hem Türk futbolu hem de kulüpler kazanır. Bu tip gençleri ideal kadronuza monte ettiğiniz zaman maddi olarak da ağır külfet altına girmemiş olursunuz.