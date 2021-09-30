BİM aktüel ürünlerde büyük indirim Cuma günü başlıyor! BİM 1 Ekim 2021 Cuma aktüel ürünler tam listesi!

Haftanın merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Salı günü için indirimli ürünler raflarda yerini almış olup şimdi ise Cuma günü indirimleri bekleniyor. Günde binlerce vatandaşın ziyaret ettiği BİM aktüel ürünlerde bu hafta; spor ürünlerinde büyük indirim olurken tekstil ve züccaciye ürünlerinde de indirim ve çeşitlilik yer alıyor olacak. İşte BİM 1 Ekim 2021 Cuma aktüel ürünler tam listesi.

BİM aktüel ürünler kataloğu Salı günü indirimli fiyatları ile raflarda yerini aldı. Şimdi ise büyük Cuma indirimleri, tüketiciler tarafından bekleniyor. Teknolojiden elektroniğe spor aletlerinden tekstil ürünlerine varana kadar pek çok çeşit ürün vatandaşların hizmetine sunulacak. Peki; BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM 1 Ekim 2021 Cuma aktüel ürünler tam listesi!