Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bir Zamanlar Çukurova 106.bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu?
Giriş Tarihi: 30.9.2021 16:42

Bir Zamanlar Çukurova 106.bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu?

Bir Zamanlar Çukurova 106.bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında yayınlanan dizide bu hafta Züleyha, Fikret ve Fekeli, gelen notu Demir'in yazısıyla karşılaştırır ancak yazının alelacele yazılmış olması nedeniyle Demir'in alıkonulduğunu düşünürler. Beklenmedik gelişmelerin yaşanacağı dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu?

Bir Zamanlar Çukurova 106.bölüm bu akşam ATV'de izleyiciyle buluşacak. Başrollerinde Hilal Altınbilek ve Furkan Palalı'nın rol aldığı yapımda bu hafta beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Fikret, Demir'e Suriye'de yaşayan Şahap'tan bahsettiğini hatırlar ve Çetin'i de yanına alarak Demir'in izini bulmak için Suriye'ye gitmeye karar verir. İşte Bir Zamanlar Çukurova 106.bölümde yaşanan detaylar…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 106.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fikret, Demir'i bulmak için sınırı geçiyor

Züleyha, Fikret ve Fekeli, gelen notu Demir'in yazısıyla karşılaştırır ancak yazının alelacele yazılmış olması nedeniyle Demir'in alıkonulduğunu düşünürler. Fikret, Demir'e Suriye'de yaşayan Şahap'tan bahsettiğini hatırlar ve Çetin'i de yanına alarak Demir'in izini bulmak için Suriye'ye gitmeye karar verir. Hakan'ın konağa ziyaretlerini artırması, Fikret'in ona karşı iyice bilenmesine sebep olurken, Fikret'in Züleyha'ya ilgisi de Lütfiye'yi şüpheye düşürecektir.

Züleyha ve Hakan ortaklıklarını ilan ediyor

Hakan, bir Yamanlar geleneği olan toplu sünnet organizasyonu için Züleyha'ya yardım teklif eder. Organizasyonu yönetme görevi Lütfiye'ye verilince Şermin çok bozulur. Gecede Züleyha Hanımağa olarak konuşma yapar ve Hakan'ı da şirketin ortağı olarak tanıtır. Hakan ve Züleyha'nın fotoğrafları Adana gazetelerini süsler.

Fekeli, Mehmet Kara'nın gerçek kimliğini öğreniyor

Fekeli, yaşadığı bir tesadüf sonucu Ispartalı Mehmet Kara ile ilgili çok önemli bir bilgi edinir ve Mehmet Kara isminin peşine düşerek doğduğu topraklara ulaşır. Fekeli, gazetedeki fotoğrafları gösterince Mehmet Kara'nın bir hemşerisi gazetedeki ismin Hakan Gümüşoğlu olduğunu söyler.

EN ÇOK OKUNANLAR

Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok önemli açıklamalar!
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan flaş ABD ve Biden açıklaması: Ya uçakları ya paramızı verecekler
Son Dakika MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 29 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?
Yeni anayasada flaş gelişme: Yılbaşından önce geliyor...
Son dakika: Ronaldo'nun gecesine damga vuran olay! Solskjaer'e şok tepkisi kameralara yansıdı
Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı
Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti! Halil Umut Meler'in kararları millileri üzdü...
İş arayanlar dikkat! İşte 'Personel bulamıyoruz' diyen sektörler
Ulaşımda yeni dönem hazırlığı: Tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir Zamanlar Çukurova 106.bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA