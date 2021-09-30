Cornelius’un golleri Trabzonspor’a yetmiyor! 3 maçta...

HEM GOL HEM DE GALİBİYET SEVİNCİ YAŞAMAK İSTİYOR



Süper Lig'de Konyaspor ve Aytemiz Alyanyaspor maçlarında birer gol atan 28 yaşındaki forvet deplasmanda oynanacak olan Kayserispor maçında gol bulması halinde 3 maçlık bir gol serisi yakalamış olacak.

Golcü oyuncu bu başarıyı en son 2017 yılında FC Copenhagen forması altında yaşamıştı. Süper Lig'de ilk on birde başladığı 4 maçta 3 gol sevinci yaşayan Cornelius, galibiyet sevinci yaşayamadı. Cornelius, bordo-mavili forma altında bu kez hem gol hem de galibiyet sevinci yaşamayı hedefliyor.