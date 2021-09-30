Açık cezaevi izinlerinde son dakika... Geçtiğimiz aylarda, 30 Eylül tarihine kadar uzatılması kararı alınan açık cezaevi izinleri ile ilgili merakla beklenen karar alındı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 2021 açık cezaevi izinleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Bu gelişmenin ardından açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

SON DAKİKA | AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI, 30 KASIM'A KADAR MI?

Adalet Bakanlığı'na bağlı olan Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nden, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı konusuyla ilgili açıklama geldi. CTE'den yapılan açıklamada, 2021 açık cezaevi izni hakkında şunlar paylaşıldı: