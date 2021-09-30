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Giriş Tarihi: 30.9.2021 07:02 Son Güncelleme: 30.9.2021 07:02

CTE duyurdu... Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı? 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

CTE duyurdu... Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı? 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusu, günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 2021 açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Buna göre, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin süreleri değişti. Bu gelişmenin ardından açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Hatırlanacağı gibi, açık cezaevi izinleri 30 Eylül'de son bulacaktı. İşte, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunun yanıtı ve CTE'nin son dakika açıklaması

Açık cezaevi izinlerinde son dakika... Geçtiğimiz aylarda, 30 Eylül tarihine kadar uzatılması kararı alınan açık cezaevi izinleri ile ilgili merakla beklenen karar alındı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 2021 açık cezaevi izinleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Bu gelişmenin ardından açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

SON DAKİKA | AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI, 30 KASIM'A KADAR MI?

Adalet Bakanlığı'na bağlı olan Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nden, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı konusuyla ilgili açıklama geldi. CTE'den yapılan açıklamada, 2021 açık cezaevi izni hakkında şunlar paylaşıldı:

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2021 açık cezaevi izinleri uzatıldı. İşte, o açıklama...

5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "27/09/2021 tarih ve 13588366-149-1220 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda...

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

DAHA ÖNCE DE UZATILMIŞTI

Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün 30 Temmuz 2021 tarihinde yayımladığı son duyuruda:

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "29/07/2021 tarih ve 13588366-149-943 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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CTE duyurdu... Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı? 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
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