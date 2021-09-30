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Giriş Tarihi: 30.9.2021 07:32

Dünün reyting sonuçları (29 Eylül Çarşamba reyting sonuçları) belli oldu mu? AB ve Total sıralamada birinci kim?

Dünün reyting sonuçları 29 Eylül Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? AB ve Total sıralamada birinci kim?

29 Eylül Çarşamba reyting sonuçları, dünkü yapımları izleyenler ve yeni dizilerin tutup tutmadığını merak edenler tarafından araştırılıyor. Dün akşam yayınlanan diziler arasında, bu sezon yayın hayatına merhaba diyen Yalancı ve Kanunsuz Topraklar gibi diziler dikkat çekiyor. Dizilerin kıyasıya rekabet ettiği reytinglerde AB ve Total sıralamada birinci kim? Dünün reyting sonuçları açıklandı mı ve belli oldu mu? İşte detaylar.

Dün akşam yayınlanan yapımlar arasında AB ve Total sıralamada birinci kim oldu sorusu, reyting sıralamasını güncel takip edenler tarafından araştırılıyor. Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında Dünya Hali, Yalancı, Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar gibi dizilere ek olarak Venom, Hükümet Kadın, Kaçış Yok gibi sinema filmleri ve MasterChef gibi yarışma programları yayınlandı. Bu programları izleyenler, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, 29 Eylül Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu diye araştırmaya koyuldu. AB ve Total sıralamada birinci kim? İşte Total ve AB reyting sıralaması!

29 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total ve AB sıralaması belli olduğu zaman dünün reyting birincisi ve sıralaması haberimizde yer alacak.

29 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Venom: Zehirli Öfke 'Yabancı Film'

22.00 Tarzan Efsanesi 'Yabancı Film'

02.30 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)

04.45 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 1 Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10 Senin Hayatın

18.45 Show Ana Haber

20.00 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)

22.30 Atla Gel Şaban 'Türk Filmi'

00.15 Görevimiz Tatil 'Türk Filmi'

02.15 Görevimiz Tatil 'Türk Filmi' (Tekrar)

04.00 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Kanunsuz Topraklar 'Dizi'

22.15 Kanunsuz Topraklar 'Dizi' (Tekrar)

00.45 Uzak Şehrin Masalı 'Dizi' (Tekrar)

03.15 Geçmiş Olsun 'Türk Filmi'

05.30 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Hükümet Kadın 'Türk Filmi'

22.30 Hükümet Kadın 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.30 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)

03.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.15 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Sadakatsiz 'Dizi'

23.15 67.Gıllette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni

00.15 Yargı 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Kırık Hayatlar 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.25 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)

15.55 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

20.00 Dünya Hali 'Dizi'

21.30 Kaçış Yok 'Yabancı Film'

23.55 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye 2021

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Dünün reyting sonuçları (29 Eylül Çarşamba reyting sonuçları) belli oldu mu? AB ve Total sıralamada birinci kim?
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