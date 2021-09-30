Dünün reyting sonuçları (29 Eylül Çarşamba reyting sonuçları) belli oldu mu? AB ve Total sıralamada birinci kim?

Dün akşam yayınlanan yapımlar arasında AB ve Total sıralamada birinci kim oldu sorusu, reyting sıralamasını güncel takip edenler tarafından araştırılıyor. Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında Dünya Hali, Yalancı, Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar gibi dizilere ek olarak Venom, Hükümet Kadın, Kaçış Yok gibi sinema filmleri ve MasterChef gibi yarışma programları yayınlandı. Bu programları izleyenler, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, 29 Eylül Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu diye araştırmaya koyuldu. AB ve Total sıralamada birinci kim? İşte Total ve AB reyting sıralaması!
29 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total ve AB sıralaması belli olduğu zaman dünün reyting birincisi ve sıralaması haberimizde yer alacak.
29 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Venom: Zehirli Öfke 'Yabancı Film'
22.00 Tarzan Efsanesi 'Yabancı Film'
02.30 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)
04.45 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 1 Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10 Senin Hayatın
18.45 Show Ana Haber
20.00 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
22.30 Atla Gel Şaban 'Türk Filmi'
00.15 Görevimiz Tatil 'Türk Filmi'
02.15 Görevimiz Tatil 'Türk Filmi' (Tekrar)
04.00 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Kanunsuz Topraklar 'Dizi'
22.15 Kanunsuz Topraklar 'Dizi' (Tekrar)
00.45 Uzak Şehrin Masalı 'Dizi' (Tekrar)
03.15 Geçmiş Olsun 'Türk Filmi'
05.30 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Hükümet Kadın 'Türk Filmi'
22.30 Hükümet Kadın 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.30 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)
03.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
12.15 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Sadakatsiz 'Dizi'
23.15 67.Gıllette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni
00.15 Yargı 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Kırık Hayatlar 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Ece Üner İle Susma (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.25 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)
15.55 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Dünya Hali 'Dizi'
21.30 Kaçış Yok 'Yabancı Film'
23.55 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye 2021