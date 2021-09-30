Dünün reyting sonuçları (29 Eylül Çarşamba reyting sonuçları) belli oldu mu? AB ve Total sıralamada birinci kim?

Dün akşam yayınlanan yapımlar arasında AB ve Total sıralamada birinci kim oldu sorusu, reyting sıralamasını güncel takip edenler tarafından araştırılıyor. Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında Dünya Hali, Yalancı, Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar gibi dizilere ek olarak Venom, Hükümet Kadın, Kaçış Yok gibi sinema filmleri ve MasterChef gibi yarışma programları yayınlandı. Bu programları izleyenler, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, 29 Eylül Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu diye araştırmaya koyuldu. AB ve Total sıralamada birinci kim? İşte Total ve AB reyting sıralaması!

29 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total ve AB sıralaması belli olduğu zaman dünün reyting birincisi ve sıralaması haberimizde yer alacak.