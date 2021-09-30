Exxen tek maç satın alma var mı, nasıl alınır? Exxen tek maçlık üyelik alma ve tek maçlık paket alma fiyatı

Dizi ve film platformu Exxen, bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarının yayıncılığını üstlenecek. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının yayınlanacağı platform; Exxen tek maç satın alma var mı, nasıl alınır sorularıyla gündeme geliyor. İşte Exxen tek maçlık üyelik alma ve tek maçlık paket alma fiyatı ile merak edilenler.
EXXEN'İ İKİ KİŞİ İZLEYEBİLİR Mİ?
Exxen'de aynı anda içerik görüntülemekte kullanılabilecek cihaz sayısı satın alınan pakete göre değişiklik göstermektedir.
EXXEN TEK MAÇ SATIN ALINIYOR MU?
Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan duyuruya göre, tek maç paketi bulunmamaktadır. ExxenSpor aylık ücreti 34,80 TL'dir.
EXXENSPOR ÜYELİK PAKETLERİ VE ÜCRETLERİ NEDİR?
Exxen'de Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi ve Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan ExxenSpor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek. Exxen + spor aylık ücreti, 1 yıl taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Exxen+ Spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek. Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.