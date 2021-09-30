Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EXXEN canlı yayını kesintisiz izle! EXXEN TV (UEFA Avrupa Ligi maçları) canlı izle ekranı | 30 Eylül 2021
Giriş Tarihi: 30.9.2021 16:53 Son Güncelleme: 30.9.2021 16:54

EXXEN canlı yayını kesintisiz izle! EXXEN TV (UEFA Avrupa Ligi maçları) canlı izle ekranı | 30 Eylül 2021

EXXEN canlı yayını kesintisiz izle! EXXEN TV UEFA Avrupa Ligi maçları canlı izle ekranı | 30 Eylül 2021

Akşam yayınlanacak olan maçlar nedeniyle EXXEN TV (Avrupa Ligi maçları) canlı izle ekranı araştırması hız kazandı. Futbolseverler, bir süredir bu dijital yayın platformuna büyük ilgi gösteriyor. Belirli bir ücret karşılığında üye olunarak maç yayınları naklen takip edilebiliyor. Hal böyleyken maç saatlerinin yaklaşmasıyla EXXEN Tv canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. İşte 30 Eylül 2021 UEFA Avrupa Ligi grup maçları ile EXXEN Tv canlı izle ekranı ve tüm detaylar...

EXXEN TV (Avrupa Ligi maçları) canlı izle ekranı binlerce futbolsever ve taraftarın gündemindeki yerini alıyor. Avrupa Ligi grup maçlarının yayın anlaşmasının sağlanmasıyla beraber ilgiyi üzerine çeken dijital yayın platformu, EXXEN canlı izle ekranı ile araştırma konusu haline geliyor. Bu akşam ekranlara gelecek maçları naklen takip etmek isteyen vatandaşlar üyelik işlemlerini belirli bir ücret karşılığında tamamlayarak EXXEN canlı yayın izle ekranına ulaşabiliyor. (30 Eylül 2021)

Exxen açıldı! EXXEN üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? Acun’un yeni dizi ve içerik platformu için abonelik işlemi

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ İÇİN İKİ FARKLI OPSİYON

Acun'un "Çok iddialı bir platformla geliyoruz" diyerek detaylarını duyurduğu Exxen platformu 1 Ocak'ta açılmıştı. İşte Üyelik ücreti, diziler ve üyelik seçenekleri...

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.

Exxen TV nasıl üye olunur?

Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

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EXXEN canlı yayını kesintisiz izle! EXXEN TV (UEFA Avrupa Ligi maçları) canlı izle ekranı | 30 Eylül 2021
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