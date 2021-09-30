Acun Ilıcalı tarafından hayata geçirilen Exxen yayın hayatına 1 Ocak 2021'de başladı. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma exxen üzerinden erişim sağlanabiliyor, TV'den yayınlanmıyor. Birbirinden heyecan dolu mücadeleleri naklen izlemek isteyenlerin bu platforma belirli bir ücret karşılığında üye olması gerekiyor. Peki Exxen TV nasıl izlenir, üye olunur? Exxen TV televizyona nasıl yüklenir, TV'den nasıl izlenir?