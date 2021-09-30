Fenerbahçe, Avrupa macerasına Olympiakos maçı ile devam ediyor. Sarı-lacivertliler, D Grubu ikinci maçında sahasında Olympiakos'u ağırlıyor. Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada yer alıyor sorusu da, maç öncesinde ve sırasında taraftarların en çok merak ettiği konular arasında öne çıkıyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Royal Antwerp yer alıyor. Peki, Fenerbahçe UEFA puan durumu nasıl? İşte, UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe puan durumu sıralaması ve fikstürü;
Fenerbahçe, Olympiakos maçı öncesinde UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 2. sırada yer alıyor. Olympiakos maçı öncesi gruptaki puan durumu şu şekilde;
Fenerbahçe'nin D Grubunda oynayacağı kalan müsabakaların fikstürü şöyle:
21 Ekim 2021 Perşembe
Fenerbahçe- Royal Antwerp
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 19.45
4 Kasım 2021 Perşembe
Royal Antwerp –Fenerbahçe
Bosuil Stadyumu / TSİ 23.00
25 Kasım 2021 Perşembe
Olympiakos-Fenerbahçe
Georgios Karaiskakis Stadyumu / TSİ 23.00
9 Aralık 2021 Perşembe
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 20.45