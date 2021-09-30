Fenerbahçe, Avrupa macerasına Olympiakos maçı ile devam ediyor. Sarı-lacivertliler, D Grubu ikinci maçında sahasında Olympiakos'u ağırlıyor. Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada yer alıyor sorusu da, maç öncesinde ve sırasında taraftarların en çok merak ettiği konular arasında öne çıkıyor.

FENERBAHÇE GRUPTA KAÇINCI SIRADA VE MAÇ FİKSTÜRÜ NASIL?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Royal Antwerp yer alıyor. Peki, Fenerbahçe UEFA puan durumu nasıl? İşte, UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe puan durumu sıralaması ve fikstürü;