Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe puan durumu sıralaması ve fikstürü
Giriş Tarihi: 30.9.2021 19:47 Son Güncelleme: 30.9.2021 19:48

Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe puan durumu sıralaması ve fikstürü

Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe puan durumu sıralaması ve fikstürü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Olympiakos ile karşılaşıyor. Bu noktada, Fenerbahçe puan durumu, maç öncesinde ve sırasında en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Bilindiği gibi, Fenerbahçe, D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Royal Antwerp ile yer alıyor. Peki, Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada? İşte, UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe puan durumu sıralaması ve fikstürü

Fenerbahçe, Avrupa macerasına Olympiakos maçı ile devam ediyor. Sarı-lacivertliler, D Grubu ikinci maçında sahasında Olympiakos'u ağırlıyor. Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada yer alıyor sorusu da, maç öncesinde ve sırasında taraftarların en çok merak ettiği konular arasında öne çıkıyor.

FENERBAHÇE GRUPTA KAÇINCI SIRADA VE MAÇ FİKSTÜRÜ NASIL?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Royal Antwerp yer alıyor. Peki, Fenerbahçe UEFA puan durumu nasıl? İşte, UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe puan durumu sıralaması ve fikstürü;

FENERBAHÇE PUAN DURUMU

Fenerbahçe, Olympiakos maçı öncesinde UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 2. sırada yer alıyor. Olympiakos maçı öncesi gruptaki puan durumu şu şekilde;

  1. Olympiakos - 3 puan
  2. Fenerbahçe - 1 puan
  3. Eintracht Frankfurt - 1 puan
  4. Royal Antwerp - 0 puan

FB MAÇ FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe'nin D Grubunda oynayacağı kalan müsabakaların fikstürü şöyle:

21 Ekim 2021 Perşembe

Fenerbahçe- Royal Antwerp
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 19.45

4 Kasım 2021 Perşembe

Royal Antwerp –Fenerbahçe
Bosuil Stadyumu / TSİ 23.00

25 Kasım 2021 Perşembe

Olympiakos-Fenerbahçe
Georgios Karaiskakis Stadyumu / TSİ 23.00

9 Aralık 2021 Perşembe

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 20.45

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Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe puan durumu sıralaması ve fikstürü
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