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Giriş Tarihi: 30.9.2021 09:08 Son Güncelleme: 30.9.2021 09:09

Galatasaray maçı öncesi Fransa'da kırmızı alarm

SPOR SERVİSİ
Galatasaray maçı öncesi Fransa’da kırmızı alarm

Galatasaray'ın bugün Marsilya ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Fransa'da yüksek güvenlik riski kapsamında kırmızı alarm verildi.

Galatasaray'ın bugün Marsilya ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Fransa'da yüksek güvenlik riski kapsamında kırmızı alarm verildi.

Marsilya İletişim Direktörü Jacques Cardoze, 2012'de Fenerbahçe ile oynadıkları maçta iki takım taraftarları arasında ciddi bir kavga çıktığını belirterek, önlemlerini bu yönde aldıklarını kaydetti.

Cardoze, "Gerginliğin ve taraftarların karşı karşıya gelmesinin önüne geçmek için her şeyi yapacağız" dedi.

Marsilya taraftar grupları da Galatasaray taraftarlarına bilet satılmaması yönünde sosyal medyadan renktaşlarına yönelik paylaşımlarda bulundu.

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Galatasaray maçı öncesi Fransa'da kırmızı alarm
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