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Giriş Tarihi: 30.9.2021 11:11

Galatasaray'ın kondisyoneri Alberto Bartali'ye tekme atan sanığa 1 yıl hapis istemi

DHA
Galatasaray’ın kondisyoneri Alberto Bartali’ye tekme atan sanığa 1 yıl hapis istemi

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda 2019 yılında oynanan ve Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğü ile sona eren mücadelede misafir takımın İtalyan kondisyoneri Alberto Bartali'nin (57) sırtına tekme atarak yaraladığı iddiasıyla Kayserispor taraftarı Serkan D. (30) hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 30 Ağustos 2019'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda meydana geldi. Süper Lig'in 3'üncü hafta mücadelesinde Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğü ile sona eren mücadelenin son dakikalarında Galatasaray yedek kulübesi ile Kayserispor'un Batı tribününde yer alan taraftarlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonucu Kayserispor taraftarı Serkan D.'nin misafir takım Galatasaray'ın İtalyan kondisyoneri Alberto Bartali'nin sırtına tekme atarak yaraladığı iddia edildi. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu Serkan D.'den şikayetçi olan İtalyan kondisyoner Bartali'nin şikayeti üzerine Serkan D., hakkında 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen ve DHA'nın ulaştığı iddianamede ifadesine yer verilen Serkan D., "Maçın son dakikalarına doğru Galatasaray yedek kulübesinden bize doğru küfür ettiler. Kimseye saldırmadım. Küfür etmedim. Suçsuzum" dedi.

'SIRTIMA TEKME ATILDI'
İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda kulüp tercümanı eşliğinde ifadesi alınan şikayetçi Alberto Bartali ise, "Taraftarlar tarafından tahrik edildik. Bize bazı sözler söylediler. Biz profesyonel insanlar olduğumuz için böyle şeylere aldırış etmedik. Sonra birisi sırtıma tekme attı. Kendimi sahaya attım. Kim olduğunu görmedim. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Sanık Serkan D., önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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Galatasaray'ın kondisyoneri Alberto Bartali'ye tekme atan sanığa 1 yıl hapis istemi
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