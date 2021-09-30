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Giriş Tarihi: 30.9.2021

Herkes teknik direktör!

VOLKAN DEMİR
Herkes teknik direktör!

“Eleştiri de futbolun sihirli yönlerinden biri. İnsanlar ne yaptığınızı bilmiyorlar ancak konuşuyorlar. Herkes benden daha iyi biliyor! Bu iyi bir şey, beni canlı hissettiriyor. Buradayım ki hakkımda sürekli konuşuyorlar.”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Olympiakos karşılaşması öncesinde düzenlediği basın toplantısında ilginç açıklamalar yaptı. Taraftarın enerjisi ile kazanmak istediklerini belirten Portekizli çalıştırıcı, şunları söyledi:
SÜREKLI üçlü defans ile ilgili yorumları duyuyorum ama futbol bu değil. Sistem değil, önemli olan dinamiklerdir. Futbolcular arasında nasıl bir ilişki yarattığınızdır. Ofans ve defans anında farklılıklar gösterir.
BU tarz takımlarda çalıştığınızda, hafta içi ve hafta sonu maçlar yaptığınızda antrenmanlarda hata düzeltecek vaktiniz olmuyor, videolar üzerinden ilerliyorsunuz. Önemli olan liderlik yapabilmektir.
KIM Min-Jae, üst seviye bir futbolcu. Belki de çalıştıklarım arasında en iyilerden biri.

BEN GERÇEKÇİ BİR TEKNİK ADAMIM

EĞER eleştirilmek istemiyorsanız başka bir iş yapmanız lazım. Eleştiri de futbolun sihirli yönlerinden biri. İnsanlar ne yaptığınızı, metodolojinizi bilmiyorlar ancak konuşuyorlar. Herkes teknik direktör, herkes benden daha iyi biliyor! Onların karar vermeleri, sahaya gitmeleri gerekmiyor. Sadece izleyip, eleştiriyorlar. Bu iyi bir şey, beni canlı hissettiriyor. Ben buradayım ve hayattayım ki hakkımda sürekli konuşuyorlar.
GRUPTA lider olmak için yarışan 4 güçlü takım var. Biz de elimizden geleni yapacağız 3 puanı almak için. Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyorum dememi mi bekliyorsunuz? Ben gerçekçi biriyim. Benim takımım savaşacak ve elinden geleni yapacak.

ALTAY: İNSANIZ, YORULUYORUZ

Pereira ile birlikte basın toplantısına çıkan Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır, Sivas maçındaki çok konuşulan hatası ile ilgili şunları söyledi: "Yoğun bir maratondan geçiyoruz. Yorgun olabiliyoruz, sonuç olarak insanız. Gelişip, sağlıklı bir şekilde ilerlemek için yolumuza devam edeceğiz. Büyük bir camiada oynuyoruz, hata kabul etmeyen bir camiada oynuyoruz. Hataların en güzel yanı ders çıkarmak oluyor. Biz de bunu yaptık."

MESUT ŞOKU!

FENERBAHÇE'DE zorlu Olympiakos maçı öncesi Mesut Özil şoku yaşanıyor. Avrupa sınavı düşünülerek Hatay'da son 5 dakika oyuna alınan yıldız futbolcunun geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle bugün sahaya çıkması zora girdi. Dünkü idmana katılmayan tecrübeli futbolcu için sağlık heyeti seferber oldu. Mesut'un oynayıp oynamayacağı maç saati belli olacak. Olympiakos'ta da orta sahanın önemli ismi M'Vila sakatlığı nedeniyle Türkiye'ye getirilmedi.

OLYMPİAKOS KOZU VALENCİA

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Vitor Pereira, santrforda tercihini değiştirmiyor... Hatayspor maçında güzel oyununu iki asistle süsleyerek sahanın yıldızı olan Enner Valencia, Olympiakos karşısında en önde gol ayağı olacak. Kanatlarda yine birçok maçta olduğu gibi Osayi ve Ferdi şans bulacak. Üçlü savunmada da yine Serdar'ın yerine Novak oynayacak.

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