Herkes teknik direktör!

Giriş Tarihi: 30.9.2021

“Eleştiri de futbolun sihirli yönlerinden biri. İnsanlar ne yaptığınızı bilmiyorlar ancak konuşuyorlar. Herkes benden daha iyi biliyor! Bu iyi bir şey, beni canlı hissettiriyor. Buradayım ki hakkımda sürekli konuşuyorlar.”