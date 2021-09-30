Güncel kesintiler listesi ve arıza sorgulama ekranı ile yaşanan ve yaşanacak olan kesintiler AYEDAŞ ve BEDAŞ internet siteleri üzerinden duyuruluyor. Evinde elektrik kesintisi yaşayan pek çok kişi, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta gelir sorusuyla son durumu araştırıyor. Arıza ve onarım amaçlı yaşanan kesintiler için 30 Eylül AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı haberimizde!
30 EYLÜL AYEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
ATAŞEHİR
09:30 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ERCÜMENT BATANAY
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: HALK
KADIKÖY
09:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: AHMET CEVDETPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: MELİHA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BAĞDAT
ÜSKÜDAR
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: İCADİYE BAĞLARBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: KUŞBAKIŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: CEMİL MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: İMAM GALİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: MARUF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: SÜBYECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: ARZU AYAKTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: İCADİYE BAĞLARBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: MUHTAR MEHMET ÖZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: TEMAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: KUZGUNCUK DERESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: KUŞBAKIŞI
10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ACIBADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: GÜNAL
30 EYLÜL BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
BAĞCILAR
NO: 7484324
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2398., İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 30/09/2021 09:00:00 - 30/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7484327
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah CAMİ YOLU sk bölgelerinde 30/09/2021 14:00:00 - 30/09/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 7488618
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10., 12., 14., 140., 16., 17., 18., 19., 21., 23., 24., 26., 27., 28., 29., 30., 34., 36., 46., 48., 50., 52., 54., 56., 58., 60., 62., 64., 66., 68., 70., 72., 74., 8., 88., BARBAROS, BARIŞ, FATİH SULTAN MEHMET, GÖÇMEN, LİMAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MOHAÇ, OSMAN GAZİ, SELANİK, ÖZAL sk bölgelerinde 30/09/2021 09:30:00 - 30/09/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI