Kasabaya yeni sheriff geldi!

D Grubu'nda ikide iki yaparak ayakbastı ve play-off parasıyla birlikte kasasına 22.6 milyon Euro koydu İspanyol ekibinin yıldızı Alaba'nın yıllık kazancı kadar takım değeri var. En yüksek maaş 120 bin dolar
Sadece 24 yıllık bir kulüp olan ve ilk kez Şampiyonlar Ligi vitrininde yer alan FC Sheriff, tarih yazmaya devam ediyor. 50 günde oynadığı play-off'lar sonucunda Düşler Tiyatrosu'nda kurtlar sofrasına düşen Moldova temsilcisi, 12.3 milyon Euro'luk değeriyle Kupa 1'in en mütevazı takımı durumunda. İnter, Real Madrid veShakhtar Donetsk'in bulunduğuD Grubu'nda hiçşans verilmeyenSheriff, ilk maçındaShakhtar'ı 2-0, öncekigün de Real Madrid'iBarnebeu'da 2-1 yendi. Grupta lider olan başarılı ekip, şimdiden playoff, ayakbastı parası ve aldığı iki galibiyetle kasasına 22.6 milyon Euro koydu. Sheriff'in takım değeri (12.3 milyon Euro) Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine en çok götüren kulüp olan 793.5 milyon Euro'luk Real Madrid'in yıldızı David Alaba'nın yaklaşık yıllık kazancıyla aynı.
Yakhshiboev 500 bin Thill ise 400 bin Euro
REAL Madrid'i Barnebeu'da yıkan golleri atan Sebastien Thill'in değeri 400 bin Euro, Jasur Yakhshiboev'in ise 500 binEuro. Moldova ekibinde yıllık maaşlar ise 36 ila 120 bin dolar arasında değişiyor.
Kuyt'ın dünyasını yıktım!
Sheriff Teknik Direktörü Yuriy Vernydub, bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen Dirk Kuyt'ın daha önce kullandığı "Şampiyonlar Ligi, şampiyonların turnuvası. Sheriff gibi takımların burada bir yeri yok" ifadelerine cevap verdi. Ukraynalı hoca, "Onun mükemmel dünyasını yıktığım için mutluyum. Real Madrid gibi bir kulübe karşı kazandık. Bu çok duygusal bir şey. Oyuncularıma bu harika iş için minnettarım" diye konuştu.
Hayali gerçekleşti
Madrid'i yıkan Lüksemburglu Sebastien Thill'in, Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalini anlatan dövmesi golüyle beraber gerçek oldu.