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Giriş Tarihi: 30.9.2021 15:49

Kızılay KPSS şartsız personel alımı yapıyor! Kızılay personel - işçi alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Kızılay KPSS şartsız personel alımı yapıyor! Kızılay personel - işçi alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

KPSS şartsız Kızılay Personel alımı ilanı yayınlanmasıyla beraber ilana başvuruda bulunacak olan binlerce vatandaş detayları araştırmaya başladı. “Kızılay KPSS şartsız personel alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?” gibi sorular bu kapsamda yanıt arıyor. Kurum yaptığı açıklamada Kurumsal Risk Müdürü kadrosu için başvuruları online olarak alıyor. Buna göre; KPSS şartsız Kızılay Personel alımı şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...

Kızılay bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS şartı aramaksızın personel alımı yapacağını duyurdu. "Kızılay KPSS şartsız personel alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?" gibi sorular bu kapsamda yanıt aramaya devam ediyor. İşte 2021 Kızılay personel alımı başvuru sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?
Kızılay Kurumsal Risk Müdürü alımı başvuruları başladı. Adaylar 8 Ekim 2021 tarihine kadar https://basvuru.kizilaykariyer.com/ resmi internet adresi üzerinde online olarak başvurularını tamamlayabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Lisans (Tercihen İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, İstatistik vb.), Tercihen Yüksek Lisans mezunu,

Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim alanlarında en az 7 yıl deneyimli,

Tercihen CIA, CFE, CİSA, CRMA, ACCA, CPA, SMMM sertifikalarından birine sahip,

Araştırmacı, yenilikçi ve çözüm odaklı,

Ekip çalışmasına yatkın,

İyi derecede İngilizce bilgisine sahip (okuma, yazma, konuşma),

Aktif SAP kullanım bilgisi olan,

Analiz yapma ve raporlama tecrübesine sahip,

Mevzuat ve politika takibi yapabilen,

Yoğun iş ortamında çalışmaya yatkın, detay odaklı,

Analitik düşünebilme ve problem çözme becerisine sahip,

İletişim becerileri kuvvetli,

Proaktif ve gelişim odaklı,

Tercihen askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için),

Seyahat engeli bulunmayan,

B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

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Kızılay KPSS şartsız personel alımı yapıyor! Kızılay personel - işçi alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?
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