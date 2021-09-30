Bankaların kredi faiz oranları düştü mü, düşecek mi? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank (Taşıt-ihtiyaç-konut kredisi) kredi faiz oranları!

Kredi faiz oranları listesi gün içerisinde binlerce vatandaş tarafından incelenmeye devam ediyor. Kredi çekecek vatandaşlar "Bankaların kredi faiz oranları düştü mü, düşer mi?" sorusunu gündeme taşırken öte yandan bankaların resmi siteleri üzerinde tüm kampanyalara ilişkin detaylar müşterilerle paylaşılıyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kamu bankalarının ve diğer tüm bankaların güncel kredi faiz oranları...