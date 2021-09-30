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Giriş Tarihi: 30.9.2021 11:16 Son Güncelleme: 30.9.2021 11:16

Bankaların kredi faiz oranları düştü mü, düşecek mi? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank (Taşıt-ihtiyaç-konut kredisi) kredi faiz oranları!

Bankaların kredi faiz oranları düştü mü, düşecek mi? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank Taşıt-ihtiyaç-konut kredisi kredi faiz oranları!

Bankaların güncel kredi faiz oranları gün içerisinde binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi gibi çeşitleriyle bankalar müşterilerine düşük faizli kampanyalar sunuyor. Hal böyleyken başvuruda bulunacak vatandaşlar öncelikle güncel kredi faiz oranları listesini inceliyor. Oranların düşüp düşmediği merak konusu haline geldi. İşte 2021 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer tüm bankaların güncel kredi faiz oranları ve tüm detaylar...

Kredi faiz oranları listesi gün içerisinde binlerce vatandaş tarafından incelenmeye devam ediyor. Kredi çekecek vatandaşlar "Bankaların kredi faiz oranları düştü mü, düşer mi?" sorusunu gündeme taşırken öte yandan bankaların resmi siteleri üzerinde tüm kampanyalara ilişkin detaylar müşterilerle paylaşılıyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kamu bankalarının ve diğer tüm bankaların güncel kredi faiz oranları...

VAKIFBANK

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

2021 güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: %1.55'ten

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

HALKBANK

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

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Bankaların kredi faiz oranları düştü mü, düşecek mi? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank (Taşıt-ihtiyaç-konut kredisi) kredi faiz oranları!
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