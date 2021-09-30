Bankaların kredi faiz oranları düştü mü, düşecek mi? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank (Taşıt-ihtiyaç-konut kredisi) kredi faiz oranları!

Kredi faiz oranları listesi gün içerisinde binlerce vatandaş tarafından incelenmeye devam ediyor. Kredi çekecek vatandaşlar "Bankaların kredi faiz oranları düştü mü, düşer mi?" sorusunu gündeme taşırken öte yandan bankaların resmi siteleri üzerinde tüm kampanyalara ilişkin detaylar müşterilerle paylaşılıyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kamu bankalarının ve diğer tüm bankaların güncel kredi faiz oranları...
VAKIFBANK
Taşıt kredisi: %1.50'den
İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.
ZİRAAT BANKASI
Tüketici kredisi: %1.55'ten
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
HALKBANK
İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.