Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Marsilya Galatasaray maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Marsilya Galatasaray maçı canlı yayın kanalı HD izle
Giriş Tarihi: 30.9.2021 20:15 Son Güncelleme: 30.9.2021 20:15

Marsilya Galatasaray maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Marsilya Galatasaray maçı canlı yayın kanalı HD izle

Marsilya Galatasaray maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Marsilya Galatasaray maçı canlı yayın kanalı HD izle

UEFA Avrupa Ligi E Grubunda mücadele eden Süper Lig temsilcimiz Galatasaray, 2. Grup maçında Fransa Lig 1 ekiplerinden Marsilya ile yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Fatih Terim’in öğrencileri E grubu ilk maçında Lazio karşısında aldığı 1-0’lık galibiyet sonrası, 2. maçında Fransız rakip karşısında 3 puanın sahibi olmayı hedefliyor. Ligde ve Avrupa Kupası’nda oynadığı son maçlardan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılıların mücadelesini seyretmek ve heyecanlı geçecek maçın heyecanına ortak olmak isteyenler Marsilya Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ile ilgili bilgileri öğrenmek isteyerek “Marsilya Galatasaray maçı canlı izle” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Marsilya Galatasaray maçı canlı izleme linki ve maça ilişkin son dakika ilk 11 detayları.

Galatasaray, UEFA Avrupa Kupası E grubunda 2. maçına Marsilya deplasmanında çıkıyor. İlk maçında Lazio'yu mağlup ederek ilk 3 puanına uzanan sarı-kırmızılılar, Fransız rakibi de mağlup ederek yoluna puan kaybı olmadan devam etmek istiyor. Müsabakayı izlemek isteyen sporseverler ise Marsilya Galatasaray maçı canlı yayın kanalı bilgilerine erişmek isteyerek "Marsilya Galatasaray maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

MARSİLYA GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi E grubu Marsilya Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve saat detayları ile son dakika ilk 11 bilgileri şöyle;

  • Marsilya-Galatasaray maçı 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 22:00'da başlayacak. Mücadele Exxen platformu ekranlarından naklen yayınlanacak.

OLİMPİK MARSİLYA-GALATASARAY MAÇINA DOĞRU

Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci haftasında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'ya konuk olacakları maçı kazanmak istediklerini belirtti.

Diagne, müsabakanın oynanacağı Velodrome Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, takımda 3 forvet olduklarını ve ellerinden gelenin en iyisi yapmaya çalıştıklarını söyledi.



"Buraya kazanmak için geldik. Umarım buradan kazanarak ayrılacağız." değerlendirmesinde bulunan Diagne, yöneltilen soru üzerine, sosyal medyadaki paylaşımlarının kişisel olduğunu, bunun kulüple ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Marsilya'nın önemli bir kulüp olduğunu bildiğini dile getiren Diagne, burada oynayan futbolcu arkadaşlarından bilgiler aldığını aktardı.

Mbaye Diagne, teknik direktör Fatih Terim ile ilişkisi hakkındaki soruyu, "Hoca ile iyi bir ilişkimiz var. Antrenman öncesi ve sonrasında sık sık şakalaşıyoruz. Ben İtalyanca konuşuyorum. Hocamız da İtalyanca konuşuyor. Dolayısıyla antrenman öncesi veya sonrasında İtalyanca konuşma şansımız var. Aramızda baba-oğul ilişkisi var." şeklinde yanıtladı.

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Marsilya Galatasaray maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Marsilya Galatasaray maçı canlı yayın kanalı HD izle
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