"İHTİYACIM OLAN BEŞİKTAŞ GİBİ BÜYÜK BİR KULÜPTE OYNAMAKTI"

Beni menajerim aradı. N'Koudou'nun da burada olması benim için bir fırsattı. İkimizin de menajeri aynı. Bilmem gereken her şeyi anlattılar bana. Benim de kariyerimde ihtiyacım olan Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte oynamaktı. Transfer sürecinde çok mesaj aldım, etrafımdaki herkes çok fazla mesaj aldı. O sevgi benim için büyüleyiciydi. Karar verirken çok da fazla düşünmedim. İyi bir lig, iyi futbolculara sahip bir lig burası. Onlara karşı bir mücadelede bulunmak da bizim için iyi bir durum tabii ki.

"SERGEN YALÇIN'I ÇOK SEVİYORUM"

Sergen Yalçın'ın kalitesi, topa ilk dokunuşu harika gerçekten. Çok büyük bir futbolcu olduğu izlediğim videolarda belliydi. Çok seviyorum kendisini, çok büyük bir karakter. Benden beklentileri var, bana güveniyor. Benden beklentileri olması çok hoş bir detay. Burada çok sevgi gördüm. Aile ortamı var, herkes mutlu. Sadece bana değil, her futbolcuya ilgi alaka var. Ben bu tarz bir sevgiyi, ilgi ve alakayı çok yerde görmedim. Bundan memnunum.

BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTER Mİ?

Şu an düşündüğüm tek şey önümüzdeki maç. Galip gelip, milli ara öncesi moral bulmak istiyoruz. Tamamen hedefe odaklanmış durumdayım. Geleceğimle ilgili sezon sonunda konuşuruz. Ben iyiyim, takımımız da iyi. Sağlık ekibimiz bizimle ilgileniyor. Hepimiz iyi hissediyoruz. Boş zamanlarımda Call of Duty oynuyorum. İstanbul güzel bir şehir. Çok fazla gezme fırsatım olmadı, genelde evde geçiriyorum vaktimi. Burada sıkıntı trafik. Milli aradan sonra gezecek vakit bulabilirim. Herkes beni anlıyor. Biraz daha oynayıp, biraz daha zaman geçirmemiz lazım. Birkaç maç daha oynayınca daha iyi olacağız. Oyuncaklarımı buraya getirmedim. Buradaki tek oyuncağım futbol topu."