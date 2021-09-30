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Giriş Tarihi: 30.9.2021 14:56 Son Güncelleme: 30.9.2021 15:14

Michy Batshuayi'den Sergen Yalçın'a övgü! Beşiktaş'ta kalacak mı?

Michy Batshuayi’den Sergen Yalçın’a övgü! Beşiktaş’ta kalacak mı?

Beşiktaş'ın Chelsea'den kiralık olarak transfer ettiği Michy Batshuayi, Şampiyonlar Ligi'nden transferine, Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'taki geleceğine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Michy Batshuayi, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte Belçikalı golcünün Şampiyonlar Ligi'nden transferine, Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'taki geleceğine kadar birçok soruya cevap verdiği sözleri...

Ajax maçından dolayı üzgünüm. Özellikle atamadığım golden ötürü. O gol olmalıydı, iyi bir başlangıç olabilirdi bizim için. Elimizde olan oyuncularla elimizden geleni yaptık. Ben hala takıma güveniyorum, hocamız da bize güveniyor. Hala şansımız olduğunu düşünüyorum. Milli ara sonrasında çok çalışarak arkadaşlarımızın da dönmesiyle tüm maçları galibiyetle tamamlamak istiyoruz.

"İHTİYACIM OLAN BEŞİKTAŞ GİBİ BÜYÜK BİR KULÜPTE OYNAMAKTI"
Beni menajerim aradı. N'Koudou'nun da burada olması benim için bir fırsattı. İkimizin de menajeri aynı. Bilmem gereken her şeyi anlattılar bana. Benim de kariyerimde ihtiyacım olan Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte oynamaktı. Transfer sürecinde çok mesaj aldım, etrafımdaki herkes çok fazla mesaj aldı. O sevgi benim için büyüleyiciydi. Karar verirken çok da fazla düşünmedim. İyi bir lig, iyi futbolculara sahip bir lig burası. Onlara karşı bir mücadelede bulunmak da bizim için iyi bir durum tabii ki.

"SERGEN YALÇIN'I ÇOK SEVİYORUM"
Sergen Yalçın'ın kalitesi, topa ilk dokunuşu harika gerçekten. Çok büyük bir futbolcu olduğu izlediğim videolarda belliydi. Çok seviyorum kendisini, çok büyük bir karakter. Benden beklentileri var, bana güveniyor. Benden beklentileri olması çok hoş bir detay. Burada çok sevgi gördüm. Aile ortamı var, herkes mutlu. Sadece bana değil, her futbolcuya ilgi alaka var. Ben bu tarz bir sevgiyi, ilgi ve alakayı çok yerde görmedim. Bundan memnunum.

BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTER Mİ?
Şu an düşündüğüm tek şey önümüzdeki maç. Galip gelip, milli ara öncesi moral bulmak istiyoruz. Tamamen hedefe odaklanmış durumdayım. Geleceğimle ilgili sezon sonunda konuşuruz. Ben iyiyim, takımımız da iyi. Sağlık ekibimiz bizimle ilgileniyor. Hepimiz iyi hissediyoruz. Boş zamanlarımda Call of Duty oynuyorum. İstanbul güzel bir şehir. Çok fazla gezme fırsatım olmadı, genelde evde geçiriyorum vaktimi. Burada sıkıntı trafik. Milli aradan sonra gezecek vakit bulabilirim. Herkes beni anlıyor. Biraz daha oynayıp, biraz daha zaman geçirmemiz lazım. Birkaç maç daha oynayınca daha iyi olacağız. Oyuncaklarımı buraya getirmedim. Buradaki tek oyuncağım futbol topu."

TEK KELİMELİK YANITLAR

Beşiktaş: Taraftar
Futbol: Beşiktaş
Belçika: Ben
Batman: Ben

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Michy Batshuayi'den Sergen Yalçın'a övgü! Beşiktaş'ta kalacak mı?
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