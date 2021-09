Rıdvan Yılmaz’dan Şampiyonlar Ligi ve Şenol Güneş sözleri

"HOCAM İSTERSE SOL AÇIK OYNARIM"

Kendimi sol bekte daha rahat hissediyorum. U-13'ten önce sol açık oynuyordum. Sol açık başladım futbola. Hocam nerede isterse orada oynarım. Ben antrenmandan da maçtan da keyif alıyorum. Her şeyden zevk almaya çalışıyorum. İnşallah daha da başarılı olabilirim. Maç yoğunluğundan dolayı pek fazla bir şey yapamıyorum ama özel antrenmanlarım devam ediyor. Her zaman ekstra yapan biriyim. Hiçbir zaman takım antrenmanıyla yetinmedim. Meslek, her gün daha iyi olmayı gerektiriyor.