Rıdvan Yılmaz’dan Şampiyonlar Ligi ve Şenol Güneş sözleri

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte Yılmaz'ın o sözleri...
"Bizim sakatlarımız var ama oynayan herkes elinden geleni yapıyor. Arkadaşlığımız çok iyi. Aile havası hala devam ediyor. İşimi yapmaya çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Umarım hem camiayı hem de Beşiktaş taraftarlarını mutlu etmeye devam edebilirim. Bu sene inşallah tekrar şampiyon oluruz. Uzun vadede de hedefim tabii ki Avrupa. Kulübüme hem maddi hem manevi destek verip ayrılmak istiyorum. Sürekli olarak 11 oynamak istiyorum. Genç oyuncuyum, Avrupa'ya gidebilmek için oynamam lazım.
"HOCAM İSTERSE SOL AÇIK OYNARIM"
Kendimi sol bekte daha rahat hissediyorum. U-13'ten önce sol açık oynuyordum. Sol açık başladım futbola. Hocam nerede isterse orada oynarım. Ben antrenmandan da maçtan da keyif alıyorum. Her şeyden zevk almaya çalışıyorum. İnşallah daha da başarılı olabilirim. Maç yoğunluğundan dolayı pek fazla bir şey yapamıyorum ama özel antrenmanlarım devam ediyor. Her zaman ekstra yapan biriyim. Hiçbir zaman takım antrenmanıyla yetinmedim. Meslek, her gün daha iyi olmayı gerektiriyor.
"SAKATLIKTAN SONRA BİRAZ DÜŞTÜM"
Geçen sene benim birinci sezonumdu, inişli çıkışlı performanslarım oldu. Sakatlıktan sonra biraz düştüm ama elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu sene daha özgüvenli, ne yaptığını bilen bir futbolcu olduğumu düşünüyorum. Ben buraya ilk çıktığımda Göztepe deplasmanıydı. Serdar da Altay'da İzmir deplasmanında oynadı. Bana o gün ne yapıldıysa aynı şekilde Serdar'a yardımcı olmaya çalıştım. Bunlar unutulmayacak şeyler. Berkay'a da aynı şekilde yardımcı olmaya çalıştım. Altyapıdaki arkadaşlarımız maşallah ellerinden geleni yapıyorlar.
"ŞENOL GÜNEŞ'İN BİR BİLDİĞİ VARDIR"
Şampiyonlar Ligi'nde oynamadan önce heyecanlıydım. O müziği duyduğumda bütün futbolculuk kariyerim film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Ben bu sene ilk, ilk 11 maçımı Karagümrük'e karşı oynadım. Maçtan önce Sergen hocam benimle konuştu. Ben de gerekenleri yaptım.
Şenol Hoca benim için çok değerli. A Takım'a çıkaran hoca, milli takıma alan hoca, ilk süre veren hoca. Önemli olan milli takımın başarısı. Hocam süre vermedi, bir bildiği vardır. Yapacak bir şey yok. Milli takımdaki herkes abim. İlk gitmiş gibi değildim, yıllardır oynuyormuş gibiydim. Hepsini çok seviyorum.
"TARAFTARIMIZI ÜZMEK İSTEMİYORUZ"
Ben hiç taraftarların önünde oynamamıştım, müthiş bir şeymiş. Biz kendimizi çok değerli hissediyoruz. Genç oyunculara değer veren bir taraftarımız var. Onları üzmek istemiyoruz, beklentilerini karşılamak istiyoruz. Rekabet performans arttırır. Umut abi, ben, N'Sakala çok iyi anlaşıyoruz. Hocamız hangimize görev verirse o oynar.
TAKIMIN ENLERİ
En komiği: N'Sakala.
En çok konuşan: N'Koudou'dur muhtemelen.
En çalışkan: N'Sakala'dır. Atiba'yı zaten söylememe gerek yok, herkes biliyor. (Gülerek)