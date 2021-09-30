Rıdvan Yılmaz’dan Şampiyonlar Ligi ve Şenol Güneş sözleri

"ŞENOL GÜNEŞ'İN BİR BİLDİĞİ VARDIR"

Şampiyonlar Ligi'nde oynamadan önce heyecanlıydım. O müziği duyduğumda bütün futbolculuk kariyerim film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Ben bu sene ilk, ilk 11 maçımı Karagümrük'e karşı oynadım. Maçtan önce Sergen hocam benimle konuştu. Ben de gerekenleri yaptım.

Şenol Hoca benim için çok değerli. A Takım'a çıkaran hoca, milli takıma alan hoca, ilk süre veren hoca. Önemli olan milli takımın başarısı. Hocam süre vermedi, bir bildiği vardır. Yapacak bir şey yok. Milli takımdaki herkes abim. İlk gitmiş gibi değildim, yıllardır oynuyormuş gibiydim. Hepsini çok seviyorum.