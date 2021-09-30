Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları isim listesi yayınlandı! 2021 Sağlık Bakanlığı PBS atama kura sonucu isim liste sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 30.9.2021 21:18 Son Güncelleme: 30.9.2021 21:18

Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları isim listesi yayınlandı! 2021 Sağlık Bakanlığı PBS atama kura sonucu isim liste sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları isim listesi yayınlandı! 2021 Sağlık Bakanlığı PBS atama kura sonucu isim liste sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı atama kura çekilişi sonuçları ve isim listesi açıklandı. Bu noktada, Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bilindiği gibi, Sağlık Bakanlığı atama kura çekilişi bugün YouTube üzerinden yapıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından atama kura sonuçları üç liste hâlinde yayınlandı. Bu gelişme ile beraber Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, Sağlık Bakanlığı PBS atama sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 30 Eylül 2021 Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Merakla beklenen Sağlık Bakanlığı atama kura çekilişi bugün yapıldı. Adaylar, YouTube canlı yayını üzerinden Sağlık Bakanlığı atama kurası çekilişini takip etti. Kura çekiminin ardından ise atama kura sonuçları beklenmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, atama kura sonuçları açıklandı. Bu gelişme ile beraber Sağlık Bakanlığı atama kurası isim listesi sorgulama ekranı ile ilgili olarak araştırmalar artış gösterdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ SORGULAMA 2021

Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları açıklandı. Bakanlık, Münhal Kadrolar, Yerleşenler Listesi ve Noter Onaylı sonuçlar olarak üç liste hâlinde atama kura sonuçlarını açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?

İşte, 30 Eylül 2021 Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yerleşenler listesi yayınlanmıştır.

DUYURU (22.09.2021) Başvuru değerlendirme sonuçları PBS üzerinden ilan edilmiştir. İnceleme neticesinde başvurusu uygun görülmeyen adaylardan itirazda bulunmak isteyenler 24.09.2021 tarihi saat 18:00'e kadar PBS üzerinden itirazını yapmaları ve varsa itirazla ilgili belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları "https://yhgm.saglik.gov.tr" yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.

Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: 2021 Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı tarafından kura sonuçları ve isim listesi de açıklandı.

İSİM LİSTESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA TAKVİMİ

* 08 Eylül 2021 Çarşamba – 14 Eylül 2021 Salı Saat 18:00'e kadar PBS üzerinden başvuruların yapılması

* 22 Eylül 2021 Çarşamba: Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

* 22 Eylül 2021 Çarşamba – 24 Eylül 2021 Cuma Saat 18:00'e kadar: İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının PBS üzerinden alınması

* 29 Eylül 2021 Çarşamba: İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

* 30 EYLÜL 2021 Perşembe: Kura çekimi yapılacak.

* 15 Ekim 2021 Cuma saat 18:00: Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati (Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)

EN ÇOK OKUNANLAR

Okullar kapanacak mı ve yüz yüze eğitim devam edecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok önemli açıklamalar!
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan flaş ABD ve Biden açıklaması: Ya uçakları ya paramızı verecekler
İbrahim Tatlıses'in düğün çıkışına ilk eşi Adalet Sara'dan zehir zemberek sözler: Babalık görevini evliliklerinde de yapmadı!
En az lise mezunu AFAD 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
Ulaşımda yeni dönem hazırlığı: Tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor
Son Dakika MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 29 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?
İş arayanlar dikkat! İşte 'Personel bulamıyoruz' diyen sektörler
Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı
Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı şifreli kanalda mı yayınlanıyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları isim listesi yayınlandı! 2021 Sağlık Bakanlığı PBS atama kura sonucu isim liste sorgulama ekranı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA