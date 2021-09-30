Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Merakla beklenen Sağlık Bakanlığı atama kura çekilişi bugün yapıldı. Adaylar, YouTube canlı yayını üzerinden Sağlık Bakanlığı atama kurası çekilişini takip etti. Kura çekiminin ardından ise atama kura sonuçları beklenmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, atama kura sonuçları açıklandı. Bu gelişme ile beraber Sağlık Bakanlığı atama kurası isim listesi sorgulama ekranı ile ilgili olarak araştırmalar artış gösterdi.
Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları açıklandı. Bakanlık, Münhal Kadrolar, Yerleşenler Listesi ve Noter Onaylı sonuçlar olarak üç liste hâlinde atama kura sonuçlarını açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?
İşte, 30 Eylül 2021 Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Yerleşenler listesi yayınlanmıştır.
DUYURU (22.09.2021) Başvuru değerlendirme sonuçları PBS üzerinden ilan edilmiştir. İnceleme neticesinde başvurusu uygun görülmeyen adaylardan itirazda bulunmak isteyenler 24.09.2021 tarihi saat 18:00'e kadar PBS üzerinden itirazını yapmaları ve varsa itirazla ilgili belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları "https://yhgm.saglik.gov.tr" yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.
Sağlık Bakanlığı tarafından kura sonuçları ve isim listesi de açıklandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA TAKVİMİ
* 08 Eylül 2021 Çarşamba – 14 Eylül 2021 Salı Saat 18:00'e kadar PBS üzerinden başvuruların yapılması
* 22 Eylül 2021 Çarşamba: Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS üzerinden ilanı
* 22 Eylül 2021 Çarşamba – 24 Eylül 2021 Cuma Saat 18:00'e kadar: İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının PBS üzerinden alınması
* 29 Eylül 2021 Çarşamba: İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı
* 30 EYLÜL 2021 Perşembe: Kura çekimi yapılacak.
* 15 Ekim 2021 Cuma saat 18:00: Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati (Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)