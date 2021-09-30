Samsunsporlu Yasin Öztekin’in hedefi Süper Lig

Ligdeki ilk 6 maçta 4 gol ve 3 asist ile takımının attığı 11 golün 7'sine katkı yapan Öztekin, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. A Milli Takım, yabancı sınırı konusu, altyapı ve Süper Lig hedefleri hakkında görüşlerini belirten Öztekin, önemli konulara değindi.



"HER MAÇTA GOL VE ASİST YAPMAYA AÇIM"

Takımın kazanması için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığını ifade eden Yasin Öztekin, "Samsunspor'da olduğum için çok mutluyum. Geçen sene şampiyon olmak için buraya gelmiştim ama son haftaya kadar verdiğimiz mücadelede beklediğimiz şeyleri alamadık. Şu anda Süper Lig'de oynuyor olabilirdik. Şehir ve takım bunu hak ediyor. Bu sene şampiyon olmak için oynuyoruz. Son haftalarda istediğimiz sonuçları almasak da lig uzun bir maraton daha çok maç var. Daha çok çalışıp, iyi bir sonuç almak istiyoruz. Bireysel performanstan daha çok takım oyununu düşünüyorum. Eğer takım oyunumuzu biraz daha geliştirirsek ben de biraz daha rahat edebilirim. Hedefimiz daha iyi bir takım olmak. Daha az gol yiyerek, daha iyi defans yapıp galip gelmek istiyoruz. Zaten her maçta pozisyonlara giriyoruz. Gol de atıyoruz. En önemlisi ise bu ligde gol yememek. 6 maçta 4 gol 3 asist yaptım. Bu iyi ama daha iyi olabilirdi. Hedefim her maçta katkı yapmak. Hem kendimi geliştirip hem de takımımızı geliştirip daha iyi olmak istiyoruz. Aklımda direkt gol ya da asist krallığı yok ama her maçta gol atmak ve asist yapmak istiyorum. Buna açım. Her maça çıktığımda bunu kafamda canlandırıyorum. Her maçta gol ve asist yapma hedefim var" dedi.





"TEKRAR SÜPER LİG'DE OYNAMAK İÇİN FİT VE HAZIRIM"

Samsunspor ile Süper Lig'de de mücadele etmek istediğini dile getiren tecrübeli oyuncu, "Ben Borussia Dortmund altyapısında 12 sene oynadım. Orada da profesyonel oldum. Şu anda 34 yaşındayım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Uzun yıllar daha futbol oynamak istiyorum. Uzun yıllar Almanya'da altyapı eğitimi alınca alıştım. Her hafta özel idman yapıyorum. Bildiğim ve inandığım idmanlarım var. Bunları yaptım ve bu zamana kadar hiçbir problemim olmadı. Maçta da yaptığım idmanlar neticesinde kendimi daha iyi hissediyorum. Böyle olunca da 90+3. dakikada bile depar atıp, koşup, mücadele edebiliyorum. İnşallah bu fit halimi devam ettirmeyi düşünüyorum. İlk hedefim Samsunspor'u Süper Lig'e çıkartmak. Buna katkı vermek için Samsunspor'a geldik. Seneye Samsunspor ile Süper Lig'de oynayıp, kendimi göstermek istiyorum. Süper Lig'de uzun yıllar oynadım, tekrar oynamak için hazır ve fitim. İnşallah bu hayalimi de Samsunspor ile gerçekleştiririm. Süper Lig'de Samsunspor ile mücadele edip, kendi adımdan söz ettirmek istiyorum" diye konuştu.