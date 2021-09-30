Şifremiz konsantrasyon

“İyi bir takımla oynayacağız. Konsantrasyonu kaybederseniz cezayı kesecek yeteneğe sahipler. Cengiz de orada mutlu ve çok iyi performans sergiliyor. Biz de sahaya iyi bir takımla çıkacağız. Sonradan girenler de destek verecek”
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fransa'ya 25 oyuncuyla gittiklerini hatırlatarak, bunun sebebini "Dahaçok takım olmaya ihtiyacımızvar" şeklinde açıkladı. Terim sözlerini şöyle sürdürdü: "İyi bir takımla oynayacağız. Özellikle bu sene lige çok iyi başladı Marsilya. İyi bir kadroları var. Konsantrasyonu kaybederseniz cezayı kesecek yeteneğe sahipler. İleri üçlüsü,Payet ile beraber dörtlüsüçok kuvvetli. Cengiz Ünder çok iyi bir oyuncu ve orada mutlu. Mutlu insanlar da çok iyi performans sergiler. Biz de sahaya iyi bir takımla çıkacağız. Sonradangirenler de gerekli desteğiverecektir."
BENİ ÇOK HEYECANLANDIRIYOR! Göztepe maçından sonra duygusal bir konuşma yaptığı hatırlatılan İmparator, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade ederek, "Bir karar alırken üzerinde çok düşünürüm. Sizden mutluluk beklentisi olan insanlar var. Onların sorumluluğunu taşırım. Son zamanlardakigidişatın bana farklışeyler düşündürmesi, yeni jenerasyonlarıngelişimi ve büyükkararların alınmasıylailgili değil. Genç oyuncularla bir Galatasaray fikri beni çok heyecanlandırıyor" dedi. Yabancı sınırıyla ilgili soruya ise "Sheriff'in antrenörünü okudum. 'Bugün başarımız varsa federasyona teşekkür ederiz, yabancı sayısını serbest bıraktı' diyor" yanıtını verdi.
LAZİO'YU DEVİREN KADRO SAHADA GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün Marsilya karşısına İstanbul'da Lazio'yu 1-0 deviren kadro ile çıkıyor. Bir tek sakatlıktan yeni çıkan Sacha Boey'u sağ bekte Yedlin'in yerine tercih edecek olan İmparator, onun dışında 11'ini değiştirmeyi planlamıyor. Stoperde Nelsson-Marcao ikilisini kullanacak olantecrübeli çalıştırıcının, orta sahada en önemlisilahı Olimpiu Morutan olacak. İleride ise golayağı olarak yine Halil Dervişoğlu görev yapacak.
FRANSA'DAKIRMIZI ALARM
GALATASARAY'IN bugün Marsilya ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Fransa'da yüksek güvenlik riski kapsamında kırmızı alarm verildi. Marsilya İletişim Direktörü Jacques Cardoze, 2012'deFenerbahçe ile oynadıklarımaçta iki takım taraftarlarıarasında ciddi birkavga çıktığını belirterek, önlemlerini bu yönde aldıklarını kaydetti. Cardoze, "Gerginliğin ve taraftarların karşı karşıya gelmesinin önüne geçmek için her şeyi yapacağız" dedi. Marsilyataraftar grupları daGalatasaray taraftarlarınabilet satılmamasıyönünde sosyal medyadan renktaşlarına yönelik paylaşımlarda bulundu.