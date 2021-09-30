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Giriş Tarihi: 30.9.2021

Şifremiz konsantrasyon

Şifremiz konsantrasyon

“İyi bir takımla oynayacağız. Konsantrasyonu kaybederseniz cezayı kesecek yeteneğe sahipler. Cengiz de orada mutlu ve çok iyi performans sergiliyor. Biz de sahaya iyi bir takımla çıkacağız. Sonradan girenler de destek verecek”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fransa'ya 25 oyuncuyla gittiklerini hatırlatarak, bunun sebebini "Daha çok takım olmaya ihtiyacımız var" şeklinde açıkladı. Terim sözlerini şöyle sürdürdü: "İyi bir takımla oynayacağız. Özellikle bu sene lige çok iyi başladı Marsilya. İyi bir kadroları var. Konsantrasyonu kaybederseniz cezayı kesecek yeteneğe sahipler. İleri üçlüsü, Payet ile beraber dörtlüsü çok kuvvetli. Cengiz Ünder çok iyi bir oyuncu ve orada mutlu. Mutlu insanlar da çok iyi performans sergiler. Biz de sahaya iyi bir takımla çıkacağız. Sonradan girenler de gerekli desteği verecektir."

BENİ ÇOK HEYECANLANDIRIYOR!
Göztepe maçından sonra duygusal bir konuşma yaptığı hatırlatılan İmparator, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade ederek, "Bir karar alırken üzerinde çok düşünürüm. Sizden mutluluk beklentisi olan insanlar var. Onların sorumluluğunu taşırım. Son zamanlardaki gidişatın bana farklı şeyler düşündürmesi, yeni jenerasyonların gelişimi ve büyük kararların alınmasıyla ilgili değil. Genç oyuncularla bir Galatasaray fikri beni çok heyecanlandırıyor" dedi. Yabancı sınırıyla ilgili soruya ise "Sheriff'in antrenörünü okudum. 'Bugün başarımız varsa federasyona teşekkür ederiz, yabancı sayısını serbest bıraktı' diyor" yanıtını verdi.

LAZİO'YU DEVİREN KADRO SAHADA
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün Marsilya karşısına İstanbul'da Lazio'yu 1-0 deviren kadro ile çıkıyor. Bir tek sakatlıktan yeni çıkan Sacha Boey'u sağ bekte Yedlin'in yerine tercih edecek olan İmparator, onun dışında 11'ini değiştirmeyi planlamıyor. Stoperde Nelsson-Marcao ikilisini kullanacak olan tecrübeli çalıştırıcının, orta sahada en önemli silahı Olimpiu Morutan olacak. İleride ise gol ayağı olarak yine Halil Dervişoğlu görev yapacak.

FRANSA'DA KIRMIZI ALARM
GALATASARAY'IN bugün Marsilya ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Fransa'da yüksek güvenlik riski kapsamında kırmızı alarm verildi. Marsilya İletişim Direktörü Jacques Cardoze, 2012'de Fenerbahçe ile oynadıkları maçta iki takım taraftarları arasında ciddi bir kavga çıktığını belirterek, önlemlerini bu yönde aldıklarını kaydetti. Cardoze, "Gerginliğin ve taraftarların karşı karşıya gelmesinin önüne geçmek için her şeyi yapacağız" dedi. Marsilya taraftar grupları da Galatasaray taraftarlarına bilet satılmaması yönünde sosyal medyadan renktaşlarına yönelik paylaşımlarda bulundu.

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